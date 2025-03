Congo-Kinshasa: 309 violations et atteintes aux droits de l'homme enregistrées en janvier

Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) dit avoir enregistré 309 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo en janvier dernier.

C'est ce qu'indique son rapport publié ce mercredi 19 mars à Kinshasa. Ces différentes violations ont fait 808 victimes, dont 550 hommes, 114 femmes et 49 enfants.

Comme les périodes antérieures, les provinces les plus affectées sont le Nord-Kivu avec 60% de violations et atteintes documentées, l'Ituri et le Sud-Kivu avec 13,9% chacune, note ce rapport. Parmi les provinces non affectées par le conflit, le rapport cite le Haut-Katanga avec 3,5% de violations, suivi de Kinshasa (3%) et le Maï-Ndombe (1,9%).

Par ailleurs, au cours du mois de janvier, le BCNUDH a constaté une diminution de 6% du nombre de violations graves affectant des enfants dans le cadre du conflit armé dans le pays, par rapport au mois de décembre 2024.

Le BCNUDH a également documenté quatre violations et atteintes aux droits de l'homme en lien avec l'espace civique, ayant fait quatre victimes, dont une femme.

Enfin, concernant la lutte contre l'impunité, les poursuites à l'encontre des auteurs de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme ont donné lieu à la condamnation à la peine de mort de cinq personnes, dont quatre membres des forces de défense et de sécurité congolaises, dont deux FARDC et deux agents de la PNC, conclu le rapport.