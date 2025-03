Gabon: Le Chef de l'Etat communie avec les populations de Port-Gentil

Consécutivement au séjour qu'il a effectué du 15 au 16 mars dernier à Donguila dans le département du Komo-Mondah dans la province de l'Estuaire où il a pu échanger avec ses compatriotes, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition, Président de la République Chef de l'Etat est arrivé ce jour à Port-Gentil dans la province de l'Ogooué Maritime.

A son arrivée à l'aéroport de Port-Gentil où il a été accueilli avec ferveur par les populations venues nombreuses, le Président de la République a officiellement procédé au dévoilement de la plaque rebaptisant ledit aéroport « Aéroport International Joseph Rendjambe Issani », conformément au décret adopté en conseil des ministres du 20 février dernier. Une décision visant à honorer la mémoire de cet illustre disparu, natif de la région et figure marquante de l'histoire politique de notre pays, décédé le 23 mai 1990.

S'exprimant pour la circonstance et en réponse aux remerciements de la famille du défunt, le Chef de l'Etat a souligné l'importance de cet acte de mémoire et de justice qui s'inscrit dans la volonté collective de réconcilier le Gabon avec son histoire, appelant par ailleurs les uns et autres à cultiver l'unité, le partage et la cohésion.

De même, le Président la République a annoncé la réhabilitation dans les mois à venir de l'ancien hôtel Dowé sis à libreville qui portera également le nom de l'illustre disparu ainsi que des travaux de modernisation d'infrastructures aéroportuaires dans chaque province.

Ce séjour dans la province de l'Ogooué Maritime qui intervient après ceux de décembre 2023 et octobre 2024 a été une opportunité de plus pour le Président de la Transition d'être au contact des populations et de les écouter à nouveau. Ainsi, les sujets d'ordre économique, social, de développement ainsi que l'insécurité grandissante dans la ville ont été évoqués.

Saisissant par ailleurs l'occasion de sa présence dans l'Ogooué Maritime, le Président de la République est allé à la rencontre des populations de Mpaga, qui honorées de recevoir le Chef de l'Etat au sein de leur contrée, ont tenu à exprimer leur joie avant de faire un état des lieux de la localité notamment les difficultés qui sont les leurs au quotidien.

L'on note particulièrement l'absence d'infrastructures adéquates. A cet effet, le gouvernement a été instruit en vue de trouver des solutions y relatives à court, moyen et long terme.

En outre, en souvenir des agents ayant trouvé la mort le 20 mars 2024 lors d'un incendie survenu sur la plateforme Bécuna du site offshore de Pérenco Oil & Gas Gabon, le Chef de l'Etat a rendu hommage aux disparus au siège de l'entreprise en présence des responsables de la société, des membres du gouvernement ainsi que des familles et des rescapés qui se sont réjouis de cette marque d'attention du Président de la Transition témoignant de son attachement aux valeurs de solidarité et du vivre ensemble.

Enfin, le Chef de l'Etat a effectué une visite de chantier avant d'être reçu par la Chefferie Orungu qui a tenu à le remercier pour les multiples actions de développement entreprises depuis le 30 août 2023 tout en lui manifestant son soutien.

