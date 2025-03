Congo-Kinshasa: Emmanuel Macron soutient le Pacte social pour la paix prôné par la CENCO et l'ECC

Le Président français Emmanuel Macron a rencontré, ce mercredi 19 mars à Paris, des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) ainsi que des pasteurs de l'Église du Christ au Congo (ECC), initiateurs du Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations que mènent ces leaders religieux auprès des acteurs sociopolitiques nationaux et internationaux sur ce Pacte social, a déclaré à Radio Okapi Monseigneur Donatien Nshole, secrétaire général de la CENCO.

« La France n'est pas n'importe quel pays dans le cadre des Nations Unies et de la diplomatie internationale. Voilà pourquoi nous avons pensé à expliquer et à demander le soutien du Président Emmanuel Macron. En tout cas, il nous a écoutés attentivement, il a partagé nos analyses, il est d'accord avec nous par rapport aux perspectives présentées dans le guide du Pacte social et il promet son soutien dans la mesure du possible », a rapporté Mgr Nshole.

Ce soutien de la France au Pacte social pour la paix, porté par la CENCO et l'ECC, a été confirmé par Emmanuel Macron lui-même sur son compte X :

« J'ai reçu une délégation des églises congolaises engagées pour la paix en RDC. J'appuie pleinement leur initiative. Pour dépasser la crise actuelle à l'Est du pays et permettre le rétablissement de la souveraineté congolaise, la France soutient le dialogue ».

Fort de ce nouveau soutien, après notamment celui de quelques chefs d'États et personnalités politiques africains, les membres du Pacte social pour la paix lancent un appel à la rébellion du M23/AFC, soutenue par le Rwanda, à revenir à la table de négociation après le rendez-vous manqué de Luanda pour des négociations directes entre Kinshasa et les rebelles. Ils saluent aussi la rencontre mardi dernier à Doha entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame, sur l'initiative de l'Émir du Qatar.

« Je crois que le plus urgent, c'est qu'on arrête les combats et qu'on s'engage dans la dynamique. Pour arrêter les combats, nous avons besoin du soutien de plusieurs acteurs, dont le Président Macron. Avec ce qui se passe, on a vu déjà en Angola, au Qatar, il y a quelque chose qui bouge dans l'esprit du pacte que nous prêchons. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de lancer un appel à nos compatriotes du M23/AFC à ne pas rester dans cette posture-là. Donc ce n'est pas un fiasco (échec des négociations de Luanda) ; ils se sont exprimés de cette façon-là pour des raisons qui sont les leurs, mais la dynamique peut bien continuer, c'est notre voeu », a fait savoir le secrétaire général de la CENCO.

Le Président de la République française a lui aussi exprimé son soutien à l'initiative du Qatar :

« La rencontre entre le Président Tshisekedi et le Président Kagame organisée par l'Émir du Qatar hier à Doha et tous les efforts régionaux vont dans ce sens. Ils doivent se poursuivre », peut-on lire sur le compte X d'Emmanuel Macron.