Madagascar: Visite d'État d'Emmanuel Macron - Une forte délégation française de 80 membres attendue à Tana

Une équipe de précurseurs français seraient déjà à Antananarivo pour finaliser les préparatifs.

Madagascar et la France prévoient le renforcement de la relation diplomatique et économique. La venue du président français Emmanuel Macron se confirme. Le numéro Un français effectuera une visite d'Etat à Antananarivo le 23 avril prochain, juste avant le Sommet de la Commission de l'Océan Indien. Depuis quelque temps, la ministre des Affaires étrangères Rasata Rafaravavitafika et son staff au MAE, l'ambassadeur de France à Madagascar et l'équipe du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, sont à pied d'oeuvre dans le cadre des préparatifs de cette visite.

De source concordante, une délégation de précurseurs français serait déjà à Antananarivo pour finaliser les derniers détails du programme et de mettre en place tout ce qui est besoins logistiques pour ce déplacement du locataire de l'Élysée. A noter aussi dans le cadre de cette relation de fraternité entre les deux pays que le 14 avril prochain, une délégation malgache se rendra à Paris pour récupérer le crâne du Roi Toera dont la restitution a déjà obtenu le feu vert des autorités françaises.

Accords de coopération

En effet, à en croire notre source, la France prévoirait d'amener une forte délégation composée d'environ 80 membres pour ce déplacement à Madagascar. Cette forte représentation démontre l'importance de cette visite d'État d'Emmanuel Macron, qui serait marquée par des annonces marquantes et la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays. Le tête-à-tête attendu entre le président Andry Rajoelina et le numéro Un français, Emmanuel Macron, sera certainement une occasion pour les deux chefs d'État de discuter du raffermissement des liens historiques entre la Grande île et l'Hexagone.

Cette visite d'État survient 20 ans après la venue de Jacques Chirac, le dernier président français à avoir fait le déplacement dans la Grande île. Reste à savoir si les deux personnalités vont profiter de cette entrevue pour évoquer le sujet épineux des îles Éparses. Les discussions autour de ce dossier n'ont plus évolué depuis la première réunion des membres du Comité mixte qui s'est tenue à Antananarivo au mois de novembre 2022. D'après les informations, dans le cadre de ce déplacement dans l'Océan Indien, Emmanuel Macron prévoirait aussi de se rendre à La Réunion et à l'île Maurice. Tout au long de sa tournée, il sera accompagné de son épouse Brigitte Macron.