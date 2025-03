Madagascar: Mandrosoa Ivato - Plusieurs blessés graves dans deux accidents de la route

En moins de 24 heures, la route nationale 52, reliant l'aéroport international d'Ivato à Talatamaty, a été le théâtre de deux graves accidents de la circulation. Survenus les 17 et 18 mars dernier dans le fokontany de Mandrosoa, commune rurale d'Ivato, dans le district Ambohidratrimo, ces incidents ont fait plusieurs blessés graves et causé d'importants dégâts matériels. Dans les deux cas, l'imprudence des conducteurs serait en cause, ont rapporté les enquêteurs du poste avancé de la gendarmerie de Mandrosoa Ivato. Le premier drame s'est produit le 17 mars vers 21h50.

En pleine agglomération, sur une ligne droite, au niveau du point kilométrique (PK) 12, un véhicule particulier de marque Hyundai roulant à vive allure en direction de Talatamaty a violemment percuté un scooter Yamaha qui roulait dans le même sens. La voiture, devenue incontrôlable, a ensuite fait une sortie de route avant de finir sa course contre le portail d'une habitation, située à gauche de la chaussée. Le conducteur, un homme de 43 ans, a été grièvement blessé dans l'impact tandis que le motard, quant à lui, s'en est sorti avec de légères blessures. Ils ont été tous évacués d'urgence au Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA) à Ampefiloha, Antananarivo. Leurs véhicules ont été sérieusement endommagés dans ce tragique évènement.

Dépassement dangereux

Le deuxième accident s'est produit le lendemain vers 10 heures du matin non loin de là, au PK 12+200. Un minibus, de marque Mercedes Sprinter, effectuant la liaison Ivato-Antananarivo a violemment percuté deux piétons et une calèche, juste devant la société « Auto diffusion ». Là encore, l'imprudence du conducteur de la voiture est mise en cause. En effet, selon les premières constatations de la gendarmerie, le conducteur de 33 ans avait effectué un dépassement abusif et dangereux. Venant de Mamory Ivato en direction de Vasakaosy Antananarivo, le Sprinter a heurté les victimes de l'autre côté de la chaussée.

Le bilan est lourd car deux personnes ont été grièvement blessées, dont un piéton de 45 ans et le tireur de calèche de 33 ans. Un autre piéton, d'une cinquantaine d'années a également été blessé mais légèrement. Ils ont été évacués au CHUJRA, à l'Hôpital Luthérien à Ambohibao Antehiroka et au CFS/SM à Mamory Ivato. Le conducteur du Sprinter a été placé en garde à vue. Il était dépourvu de son permis de conduire au moment des faits, précisent les enquêteurs.