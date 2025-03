Madagascar: AFRETRAP - En route vers une transition énergétique durable

La dépendance aux énergies fossiles pour la production d'électricité reste l'un des défis majeurs pour Madagascar, selon AFRETRAP. Cela nuit à l'environnement et contribue aussi à l'aggravation de la crise climatique globale.

Un atelier visant à préparer Madagascar à une transition énergétique durable s'est tenu à Ibis Ankorondrano, mardi dernier, dans le cadre du programme Africa energy transition program (AFRETRAP). Cet événement, dirigé par la Commission de l'Union africaine et le Comité africain de l'énergie (AFREC), a réuni des experts et des décideurs pour discuter des stratégies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir l'utilisation d'énergies renouvelables.

Cet atelier a permis de rappeler l'importance d'une transition vers des sources d'énergie plus propres, telles que l'énergie solaire, éolienne et hydraulique, dans l'objectif de réduire les émissions de carbone et d'offrir un avenir énergétique plus durable pour les générations futures. Les discussions ont porté sur l'élaboration d'un plan national visant à limiter l'utilisation des combustibles fossiles, qui émettent des gaz à effet de serre et sont responsables de nombreux problèmes de santé publique à cause de la pollution qu'ils génèrent. Parmi les objectifs précis : la promotion de l'accès à l'électricité à partir de sources renouvelables et la modernisation des pratiques énergétiques au niveau domestique, notamment dans les foyers et l'industrie.

Approche multisectorielle

Plusieurs domaines ont été examinés lors de l'atelier, mettant en lumière l'importance d'une approche globale pour réussir la transition énergétique. Ainsi, des solutions ont été proposées pour améliorer la distribution et la production d'électricité, favoriser l'utilisation d'énergies propres dans la cuisine domestique, réorganiser le secteur industriel pour qu'il devienne plus respectueux de l'environnement, et repenser les systèmes de transport et d'agriculture pour limiter leur empreinte carbone.

A noter que le programme AFRETRAP vise également à fournir un cadre clair et structuré pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à Madagascar, tout en garantissant la croissance économique du pays. La mise en place de politiques publiques ambitieuses pour réduire les impacts environnementaux de secteurs tels que l'agriculture et le transport est essentielle pour atteindre cet objectif.

Leadership clair

Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH), représenté par le secrétaire général, Andriantsoa Thierry, a pris part activement aux discussions. Aux côtés d'experts du ministère et de conseillers internationaux, il a souligné l'engagement de Madagascar à réussir cette transition, avec le soutien du programme AFRETRAP, soutenu par l'Union africaine et l'AFREC.

Ce projet est une occasion unique pour Madagascar de se positionner comme un leader régional dans la transition énergétique, en mettant en oeuvre des solutions concrètes et adaptées aux spécificités locales. L'atelier du 18 mars marque ainsi une étape clé dans la mise en oeuvre d'une stratégie à long terme pour la réduction des émissions polluantes, la promotion des énergies renouvelables, et l'amélioration de la qualité de vie des Malgaches.