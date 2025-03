Madagascar: Palais des sports - « Bapampa Glady be », deux « big show »

Deux spectacles en un week-end ? Les inconditionnels de Rossy seront gâtés. La figure emblématique du bal populaire malgache donne rendez-vous au grand public les 28 et 30 mars au Palais des sports et de la culture Mahamasina.

Point de discours politique ni de sujet épineux, rien que de la musique et de la bonne, dans toute sa splendeur, c'est ce que promet Rossy et ses complices de scène pour les deux dates du « Bapampa Glady be ». Les 28 et 30 mars, place donc à l'équipe de choc qui l'entourera pendant cette première édition. 250 m2 de scène, étalés sur cinq niveaux, les spectateurs en auront plein les yeux, et les autres sens.

« Rossy sy ny namany » certes, l'on y retrouvera donc les Tianjama, Oza Jérôme, Proshely, Ejema, Zopanage, Mamibe... Tout ce beau monde qui jouera aux côtés du groupe Rossy au grand complet. « Bapampa glady be » oblige, une sélection nationale des instruments à vent se joindra au groupe.

Normes internationales

Lors de la conférence de presse qui s'est tenue à La City Ivandry hier, Rossy, le leader du groupe, a tenu à mettre un point focal sur le niveau d'excellence des deux spectacles. « J'ai attendu les bonnes personnes qui auront la même vision que moi sur les grands spectacles que je voulais faire à Madagascar.

Maintenant, côte à côte avec Jayaudio, le moment est venu pour offrir non pas un mais deux spectacles aux normes internationales, avec de grands moyens techniques et dans l'air du temps, les paramètres sont réunis pour concrétiser enfin ce rêve de longue date », lance-t-il avant d'enchaîner que « du temps du « bal kabosy », on a misé sur le capital humain, faute de matériels. Jouant avec les moyens du bord de l'époque, on était même allé jusqu'à utiliser des éclairages de jardin, histoire d'égayer la scène. Aujourd'hui, les matériels de pointe sont dorénavant accessibles et nous comptons sur le talent et le savoir-faire de la jeune génération, combiné avec notre expérience des scènes nationales et internationales, nous offrirons des shows dignes de ce nom au public malgache. »

Chapitre important

Pour sa part, Tahina Rasolojaona du Jayaudio de confirmer qu'avec une immense carrière comme celle de Rossy, le groupe fait partie de ces formations qui marquent le temps et sont des pionnières quant au changement dans le monde du spectacle à Madagascar. Ce qui fait que ce « Bapampa glady be » marque un chapitre important dans le milieu.

Pour cette fois, Jayaudio sera épaulé par Ivenco et Nyr Image dans les moyens techniques. Sans vouloir en dévoiler plus qu'il n'en faut, ils ont tenu à faire savoir que chaque spectacle comptera pas moins de quatre heures. Entre autres, les hommages fuseront entre les titres de Rossy réservant des surprises tout au long du spectacle. Par ailleurs, la billetterie est déjà disponible à la Rdj Analakely et sur Ticketplace.