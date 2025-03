Congo-Brazzaville: Assainissement - Bientôt une société turque pour entretenir les villes congolaises

Le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, s'est entretenu le 19 mars à Brazzaville avec l'ambassadeur de Turquie au Congo, Hilmi Ege Türemen. Ils ont passé en revue les projets qui lient leurs pays, parmi lesquels celui de l'assainissement dont les négociations sont en cours.

« C'était une visite de courtoisie étant donné qu'il vient d'être nommé. On a discuté avec le ministre des dossiers concernant la coopération entre nos deux pays. Il s'agit des investissements mis en place par les différentes sociétés turques ici au Congo. On a aussi discuté de différents projets qu'on peut mener ensemble à l'avenir pour lesquels on a besoin du soutien du ministre », a déclaré l'ambassadeur de Turquie au Congo, Hilmi Ege Türemen.

A propos de l'installation de cette société d'entretien au Congo, le diplomate turc a souligné qu'il ne s'agit pas d'une société d'Etat turc, mais plutôt privée. Les négociations entre le Congo et cette société étaient en cours pour mieux définir les termes du contrat.

« La société manifeste la volonté de démarrer les activités le plus vite possible », a-t-il indiqué, avant de souligner: « Nos échanges ont été productifs. Pour nous c'est encourageant, car cela va nous aider à avancer tous les projets qui concernent nos deux pays dans les secteurs portuaire, énergétique, minier, de la logistique et d'assainissement ».

Rappelons que c'est depuis plus d'une décennie que le Congo développe une coopération avec la Turquie. Celle-ci a déjà contribué à l'installation de plusieurs sociétés turques dans divers secteurs de l'économie.