Congo-Brazzaville: Disparition - Charles Emile Apesse repose pour l'éternité au cimetière du centre-ville de Brazzaville

Les corps constitués nationaux, avec à leur tête le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, ont rendu le 19 mars à Brazzaville un dernier hommage au premier président de la Cour des comptes et de discipline budgétaire, Charles Emile Apesse, décédé le 2 mars en France, à l'âge de 70 ans.

La charge a été confiée au vice-président de la Cour suprême, Alphonse Dinard Mobonga Moukondi, de lire l'oraison funèbre dans laquelle il a rappelé que l'illustre disparu a été un grand commis de l'Etat. « Sa brillante carrière, à l'instar de celle de son aîné et mentor qui se poursuit, a connu une ascension fulgurante. Il a été procureur de la République dans au moins cinq départements de notre pays, et a dirigé de nombreux tribunaux d'instance. Grand formateur, Charles Emile a encadré plusieurs étudiants de l'Ecole nationale de magistrature », a-t-il noté.

Sa vie professionnelle, a-t-il poursuivi, a été deux fois sous les projecteurs de l'actualité à la faveur de deux occasions. Lorsqu'il a été nommé président de la Commission nationale d'organisation des élections en 2022, il remplit avec brio cet office.

Lors d'un procès retentissant sur les disparus du Beach de Brazzaville, il avait étalé tout son art et son intelligence. L'illustre disparu laisse un héritage inestimable tant sur le plan professionnel que personnel. Né en 1955, Charles Emile Apesse a consacré sa vie à la justice et à la défense des valeurs qui fondent les sociétés humaines. L'illustre disparu était bien plus qu'un homme de la loi qu'un pilier de la communauté sociale.

Son humanité, son écoute attentive et son sens aigu de la justice ont marqué de nombreuses personnalités. Il a su inspirer ses collègues et de nombreuses générations de magistrats et d'avocats en leur inculquant l'importance de l'éthique, de la déontologie et de l'engagement pour la défense de la nation.

Sa disparition laisse un vide immense. Les souvenirs de ses batailles pour la justice, sa sagesse et sa bienveillance resteront gravés dans les coeurs des Congolais épris de justice et d'humanité. Charles Émile Apesse, ta mémoire vivra à travers ceux à qui tes oeuvres ont inspiré les valeurs positives que tu défendais.