Congo-Brazzaville: Exposition - Robert Nzaou immortalise l'alimentation locale à travers ses clichés

« Madia ya bwala » (La nourriture de chez nous) est le thème de l'exposition-vente des tableaux immortalisés sur clichés par le photographe Robert Nzaou. Le vernissage a eu lieu le 18 mars, au musée Cercle africain en présence des amateurs de la photographie d'art.

Jusqu'au 6 avril, le public va admirer les superbes photographies réalisées par Robert Nzaou sur les aliments de consommation courante au Congo. Du piment au manioc, les amateurs de la nourriture bio et les grands gourmets s'y retrouvent avec le gombo, le mfumbu (gnetum africanum), les bananes plantains, les courges, l'oseille...

« A travers cette exposition, je mets en valeur notre culture et nos aliments de tous les jours, justifiant ainsi le jargon qui dit que "Nous sommes ce que nous mangeons" », a indiqué Robert Nzaou.

« Ces aliments ont toujours été consommés par nos aïeux, une façon pour moi de dire qu'ils traversent des siècles et sont ancrés dans nos habitudes alimentaires. Ils font partie de notre art culinaire et c'est une façon pour moi d'en assurer leur pérennisation », a-t-il ajouté.

Robert Nzaou-Kissolo, né en 1976 à Nkayi, au Congo, est un artiste photographe autodidacte. Dans les années 1990, il s'ouvre à l'art grâce à la poésie urbaine du rap. Pour fuir les violences au pays, il s'exile en 2001 en Afrique du Sud pendant près de dix ans où il fait des études supérieures en marketing management. Aujourd'hui, il partage sa vie entre ces deux pays.

En 2015, il découvre la photo à travers les travaux de Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson et Robert Frank. "J'ai eu un coup de foudre absolu pour ce médium qui me permettait de raconter des histoires et de rester poète, de développer mon imaginaire tout en l'inscrivant dans la réalité. La photo de rue est devenue mon crédo et j'ai passé la majeure partie de mon temps à vivre cette passion poétique au plus près des gens et de leur vie" , a-t-il laissé entendre.

Selon lui, la photographie est"L'envie de raconter, de partager des moments ordinaires ou insolites, de montrer au reste du monde d'où je viens est la base de mon travail et de ma créativité."

Son rêve est que des jeunes Africains partagent sa passion pour raconter leur vie, leur pays, leur continent. Aujourd'hui, ses clichés ont été exposés partout dans le monde : Congo, Afrique du Sud, Ghana, France, Allemagne, Etats-Unis.

Il a exposé en solo à l'Institut français du Congo (IFC) à Brazzaville, en février 2023, sur le thème « Marché Total », lors du sommet des trois bassins forestiers; en octobre 2023 à l'IFC de Pointe-Noire sur le thème « Pointe-Noire en couleur », au musée Cercle africain, à Basango...

Il a également participé à de nombreuses expositions collectives : festival Kokutan'Art /IFC Brazzaville 2021, 2022 et 2023, "Les Afriques autrement" novembre 2019 - Galerie Art-Paris, Rencontre d'Arles 2019 - "L'Afrique vue par elle-même" - Galerie La Grande Vitrine (France), à Hannovre en Allemagne, à New York, au Ghana, en Afrique du Sud, au Japon ou en Espagne.

Il est lauréat de 2022 Profifoto New talent Award en Allemagne, 2022 Tokyo International Foto Awards Japon, Cultures of Résistances Awards (Cor Award) Usa en 2021, 3e prix Objectivo Africa en Espagne 2017.