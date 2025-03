Afrique: Championnat scolaire africain - Le Ghana hôte de la phase continentale

Le Ghana accueillera, du 21 au 26 avril, la phase finale du championnat d'Afrique du football scolaire, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF). C'est la première édition des phases finales continentales en Afrique de l'Ouest après les précédentes en Afrique du Sud et en Tanzanie.

La compétition se déroulera dans les deux versions. Chez les messieurs, les équipes engagées sont le Ghana, la Tanzanie (tenante du titre) et l'Ouganda pour le Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et du centre, l'Afrique du Sud pour le Conseil des associations de football en Afrique australe, l'Algérie pour l'Union nationale des associations familiales, la République démocratique du Congo (RDC) pour l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, le Sénégal pour l'Union des fédérations ouest-africaines de football (Ufoa) A et la Côte d'Ivoire pour l'Ufoa B.

Chez les dames, le Ghana est en lice avec l'Ouganda, l'Afrique du Sud (tenante du titre) et le Malawi (finaliste), le Maroc, la RDC, la Gambie et le Bénin. Selon la CAF, les matches se dérouleront dans l'enceinte prestigieuse du stade de Legon, un complexe de 10 000 places spécialement aménagé pour les Jeux africains 2023. Ce site offrira un cadre optimal pour les nombreux programmes de formation qui se tiendront en marge de la compétition, a expliqué la CAF.

L'événement en lui-même est un cadre unique de développement des compétences avec un programme de formation destiné aux jeunes joueurs, entraîneurs et encadrants. Il s'agit de la Licence CAF D pour les entraîneurs, l'atelier de protection et de sauvegarde de l'enfance, l'atelier sur la sécurité et la sûreté, les programmes jeunes officiers médicaux, jeunes arbitres et jeunes reporters et stage de formation des entraîneurs.

Lancé en avril 2022 à Maputo, au Mozambique, sous l'impulsion du président de la CAF, Patrice Motsepe, le tournoi scolaire, selon les témoignages, a connu un essor considérable. « Depuis sa création, plus de 196 5000 jeunes, garçons et filles issus de 46 pays d'Afrique ont pris part à cette compétition faisant de ce programme l'une des initiatives les plus emblématiques de mobilisation sportive de la jeunesse sur le continent », évoque la CAF.

Quarante-six pays ont, en effet, participé pour le compte de la saison 2024-2025 aux qualifications qui se sont déroulées entre octobre 2024 et janvier 2025 en alignant leurs équipes scolaires nationales. Les vainqueurs des six zones ainsi que les équipes gagnantes filles et garçons participent à cette compétition avec le pays hôte. Le vainqueur gagnera 300 000 dollars, le finaliste 200 000 dollars et le troisième 150 000 dollars.

Le Congo qui devrait accueillir la phase zonale qualificative à la phase continentale n'a pas relevé le défi de l'organisation à cause de la situation confuse à la Fédération congolaise de football dont le siège est occupé par la Commission ad hoc non reconnue par la Fédération internationale de football association et la Confédération africaine de football.