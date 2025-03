Soudan: Jaber affirme la volonté du gouvernement de soutenir les projets de transplantation hépatique au pays

Port Soudan — Le membre du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef adjoint, le Lit-Gen ingénieur Ibrahim Jaber a affirmé la volonté du gouvernement de soutenir les projets de l'Association Soudanaise pour les Soins et la Localisation des Transplantations Hépatiques (ASSLTH) et ses efforts pour reprendre les opérations de transplantation hépatique dans le pays.

Lors de sa rencontre mercredi dans son bureau avec la délégation de l'ASSLTH dirigée par Dr Mohamed El-Sherif, le membre du Conseil de souveraineté a examiné le rapport de performance de l'ASSLTH et les résultats des visites étrangères au Nigéria et en Égypte dans le but de discuter des moyens de renforcer la coopération conjointe, d'établir des partenariats avec ces pays et d'échanger des expertises dans les domaines médicaux, en plus d'un rapport sur la reprise des opérations de transplantation hépatique à l'hôpital spécialisé Alia d'Omdurman.

De son côté, le directeur de l'Association soudanaise pour les soins et la localisation des transplantations hépatiques, le Dr. Mohamed El-Sherif a déclaré dans un communiqué de presse que la réunion a été fructueuse et réussie, notant que le membre du Conseil de souveraineté a exprimé sa compréhension et sa pleine disponibilité à soutenir les progrès de l'association.

Dr Mohammed Al-Sharif a également souligné que la guerre n'arrêtera pas le processus de reconstruction, de développement et de construction visant à faire progresser le secteur de la santé du pays.