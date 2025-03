Soudan: Al-Burhan préside la première réunion du Conseil suprême du pétrole, de l'énergie et des mines

Le président du Conseil Souverain de Transition, le général Abdel Fattah Al-Burhan a présidé ce mercredi la première reunion du Conseil suprême du pétrole, de l'énergie et des mines avec la participation des ministres des Finances et de la Planification économique, des Affaires étrangères, de la Justice, du Pétrole et des Minéraux, et du Secrétaire général du Conseil de souveraineté.

Le ministre de l'Énergie et du Pétrole Mohiuddin Naeem a déclaré dans un communiqué de presse que la réunion avait entendu un rapport des ministères du Pétrole et des Minéraux sur la vision et les objectifs à la lumière de la guerre. Il a expliqué que la réunion avait discuté des politiques qui permettraient aux ministères du Pétrole et des Minéraux de contribuer au soutien du budget général grâce à une allocation estimée. Il a ajouté que le Conseil avait convenu de plusieurs politiques qui contribueraient à permettre aux deux ministères de jouer leur rôle dans le développement et la promotion de l'économie nationale.

Il a déclaré que le président du Conseil de souveraineté avait ordonné un examen de certaines politiques à cet égard et des amendements à celles-ci.

Le ministre de l'Énergie et du Pétrole a expliqué que le pétrole et les minéraux représentent l'épine dorsale de l'économie nationale, indiquant que les deux ministères sont prêts à contribuer aux efforts de reconstruction d'après-guerre, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'eau, de la santé et de l'éducation.