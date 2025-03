Soudan: Examen et estampillage d'une tonne et demie d'or et de bijoux locaux selon les spécifications du Nahré-Nil

Atbara — Le directeur de l'Organisation Soudanaise de Normalisation et de Métrologie (OSNM) dans le secteur du Nahré-Nil Dr Ahmed Sayed Ahmed Omar a expliqué que le secteur a examiné et estampillé une tonne et demie d'or et de bijoux locaux au cours des six derniers mois, confirmant le rôle de l'OSNM dans le processus de surveillance de l'or et de garantie de sa conformité aux normes internationales.

Dr Ahmed a dit (à Suna) a que le service de poinçonnage des bijoux joue un rôle de supervision des métaux précieux, conformément à la loi sur les métaux précieux et les pierres précieuses, afin de déterminer le poids en carats des métaux précieux, de l'or et de l'argent, et de poinçonner les lingots et bijoux produits localement. L'analyse est réalisée à l'aide d'un appareil XRF et d'une méthode chimique.

L'Autorité appelle les propriétaires de magasins et les entreprises d'exposition d'or à respecter un certain nombre de directives, à savoir :

Le fait de ne pas afficher l'or sans le sceau de l'Organisation soudanaise de normalisation et de métrologie expose le propriétaire à des poursuites judiciaires.

Il a déclaré que les propriétaires de magasins ne devraient pas acheter d'or auprès des propriétaires d'ateliers et des distributeurs à moins qu'il ne soit estampillé avec les spécifications et

Les propriétaires d'ateliers doivent améliorer leur travail et ne pas l'estampiller ni le marquer d'un numéro ou d'une phrase. Ils s'exposent à des poursuites judiciaires.

Il a également appelé les consommateurs à ne pas acheter d'or non estampillé du sceau de l'OSNM.