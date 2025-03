Soudan: Ministre des Finances - Initiative soudanaise de coopération avec le Qatar pour l'intégration économique arabo-africaine

Port Soudan — Le sous-secrétaire à la Planification au ministère des Finances et de la Planification économique Dr. Mohamed Bachar a évoqué une initiative soudanaise visant à renforcer la coopération économique avec l'État du Qatar.

Dans le cadre de cette initiative, un accord stratégique a été signé entre les deux pays pour la création d'une entité économique arabo-africaine destinée à promouvoir les investissements et le commerce international. Cette entité aura son siège à Doha, la capitale du Qatar, et disposera de bureaux au Soudan, en Arabie saoudite et en Turquie. Il a également été convenu de créer une plateforme financière numérique pour promouvoir les investissements et le commerce international entre les deux pays par l'intermédiaire de cette entité, baptisée « Awaj pour « Investissement et Développement ».

Dr Bachar a expliqué dans un communiqué de presse - mercredi au ministère après sa récente participation aux réunions de la Chambre de Commerce du Qatar, à la tête de la délégation soudanaise d'hommes d'affaires - a déclaré que les réunions ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines du commerce et de l'économie, et des moyens de soutenir le secteur privé pour renforcer ces relations.

Soulignant que le programme «Awaj-Climax » vise à soutenir l'intégration économique entre le continent africain et les pays du Golfe, en se concentrant sur les domaines de la technologie, de l'industrie, de la sécurité alimentaire et des minéraux. Son objectif est de faciliter le flux d'investissements via une plateforme numérique innovante, améliorant la transparence et l'efficacité des transactions commerciales.

Dr Bachar a décrit l'accord (Awaj) d'une nouvelle étape vers le renforcement de la coopération économique entre le Qatar et le Soudan, qui contribue à la réalisation de profits mutuels pour les deux parties, renforce les relations commerciales entre les pays africains et les États du Golfe et soutient les petites et moyennes entreprises en Afrique grâce à des solutions de financement innovantes, notamment une banque numérique qui fournit les services bancaires nécessaires au commerce international en utilisant de logiciels de pointe.

Le sous-secrétaire a révélé l'intention du Qatar d'établir une raffinerie d'or à Doha, qui pourrait être utilisée pour réexporter l'or soudanais vers de nouveaux marchés. L'or est un mécanisme permettant de sécuriser les investissements et de renforcer la confiance financière.