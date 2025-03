Madagascar: Futsal féminin/Championnat - LFC2A et AJSMI filent en quarts de finale

Dernière ligne droite. Le championnat national de futsal féminin a procédé à la troisième et dernière journée de la phase éliminatoire hier, au nouvel Arena de Toamasina.

LFC2A d'Atsimo Atsinanana et AJSMI d'Ihorombe, deux clubs dans le groupe C, ont réalisé un parcours sans faute de deux victoires en autant de rencontres. L'équipe d'Atsimo Atsinanana a défait, par 5 à 2, FC Canon d'Atsinanana au cours de la deuxième journée, après sa large victoire (7 à 1) contre Moraranovakaka d'Alaotra-Mangoro. Le club d'Ihosy, de son côté, s'est imposé sur un score fleuve de 8 à 1 contre la formation d'Ambatondrazaka, après son succès face au FC Canon (2-1). Crédités de 6 points, LFC2A et AJSMI, respectivement premier et second de la poule C, ont ainsi validé leur ticket pour les quarts de finale.

Dans le groupe A, Askam AFA d'Itasy et Yfomac d'Analamanga se trouvent respectivement en position de leader et de dauphin, avec 4 points chacun, après une victoire et un match nul. Le club d'Itasy a été tenu en échec (un partout) mardi face à Diana Team. Le club porte-fanion d'Analamanga a, pour sa part, arraché sa première victoire (5 à 3) contre Jet Academy de Bongolava.

Crédités de 4 unités chacun, Aseffema d'Amoron'i Mania et Ascuf de Matsiatra Ambony se hissent en première et seconde position du groupe B. L'équipe d'Amoroni Mania a battu (5 à 2) en deuxième journée L'Olympique FC d'Analanjirofo. Les Fianaroises ont, quant à elles écarté de justesse Disciples FC de Vakinankaratra (1 à 0).

Les deux équipes mieux classées de chaque groupe ainsi que les deux meilleures deuxièmes se qualifieront pour les quarts de finale programmés vendredi. Ce sommet national servira de sélection des Barea qui disputeront la CAN futsal féminin senior au Maroc, du 20 au 30 avril.