Madagascar: Antsiranana - Des nouvelles infrastructures boostent le tourisme

La commune urbaine d'Antsiranana est particulièrement chanceuse car elle a aussi bénéficié de la deuxième tranche du projet Pôle intégré de croissance, financé par la Banque Mondiale.

Nosy Be a été une des quelques villes à avoir bénéficié de la première tranche du projet Pôle intégré de croissance (PIC). Depuis, ce projet est intégré dans les actions du gouvernement pour mettre en oeuvre sa vision et sa politique générale. Il vise à relancer la zone où existe une grande économie qui peut être connectée pour accroître l'économie.

Dans la capitale de la région Diana, la mise en oeuvre du projet se manifeste de différentes manières par rapport aux projets municipaux habituels. De nombreux travaux sont déjà réalisés, mais plusieurs restent à terminer et à parfaire. Citons, entre autres, l'appui à la gouvernance locale pour un développement durable. Il s'agit d'un programme visant à renforcer les capacités des collectivités locales (communes, fokontany) pour une gestion plus efficace et transparente.

L'une des actions menées dans la capitale du Nord est d'accorder des subventions aux communes, inter-fokontany, afin de financer des projets communautaires, dont la réhabilitation des réseaux d'assainissement dans les fokontany de Tanambao Nord, Sud, IV et Soafeno.

Résultats tangibles

Selon les techniciens du PIC, plus de cinq cents mètres linéaires de canaux, vingt regards et sept avaloirs sont réhabilités.

Dans le quartier de Tanambao-Sud, connu par l'appellation habituelle « Tanànan'Anjoany » (le quartier des Anjouanais), les réalisations sur le canal ont enchanté les habitants car leur quartier a toujours été inondé en période de pluie et l'odeur suffocante qui empoisonnait le quartier s'est enfin dissipée.

L'un des résultats tangibles du projet PIC est le développement d'un tourisme responsable et durable. Ce volet consiste à lever des contraintes à l'investissement privé et au renforcement de la compétitivité du tourisme. Ainsi, grâce à la réhabilitation des infrastructures et à la valorisation du patrimoine naturel et historique d'Anosiravo Montagne des Français, le site est devenu une destination prisée des touristes nationaux et internationaux.

Cela a conduit à une augmentation des recettes liées aux activités touristiques, tout en soutenant l'économie locale, notamment par le biais de l'emploi dans les secteurs de l'hôtellerie, des guides touristiques et des services de transport. De plus, l'initiative a permis de promouvoir l'artisanat local et les produits issus de l'agriculture durable, créant ainsi des sources de revenus pour les communautés environnantes.

La Montagne des Français est également un site historique important, notamment en raison de ses vestiges liés à l'histoire coloniale et à la période précoloniale. « Après l'aménagement du site à travers le financement du PIC, le nombre des visiteurs ne cesse d'augmenter et il a réussi à avoir son autonomie financière », explique Sabrina Rakotomalala, directrice exécutive de la Montagne des Français.

Dans le cadre de la fenêtre Mihary, le projet PIC soutient la reprise et la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) et de l'entrepreneuriat dans le Nord. En partenariat avec ses acteurs clés, un programme est dédié à les soutenir dans leur relance et leur développement. Il s'agit plus exactement du financement direct octroyé aux start-ups innovantes et aux jeunes entreprises via des subventions ciblées. Les objectifs sont de dynamiser la création d'emplois locaux et de favoriser l'innovation et l'inclusion économique.

Plus de quarante start-ups et PME ont déjà bénéficié de ce programme, dont « Ymaitso » de Laingo Rajaonozahana. Cette femme opératrice a osé saisir l'opportunité de l'appel à projet lancé par le PIC, pour présenter le sien. Dénommé « Ymaitso agroalimentaire », son projet est passé par trois étapes. Dans la première étape, il a comme objectif d'offrir des produits propres, sans pesticides ni produits chimiques, aux habitants antsiranais et à ceux qui souhaitent investir dans la santé.

Dans la deuxième étape, il a visé la construction d'un atelier de recyclage de produits agricoles, destinés au recyclage des déchets tels que les canettes de bière et la corne de zébus. Et la troisième a consisté à créer une boutique présentant des produits provenant de différents partenaires, que ce soient alimentaires ou des articles de souvenir. Tout cela a été obtenu grâce à la subvention PIC via Mihary.