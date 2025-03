Madagascar: Qualifications mondial 2026 - Brillante victoire des Barea

Madagascar a pris sa revanche face à la République centrafricaine. Les Barea se sont imposés sèchement 4 à 1 contre les Fauves, hier soir, au stade El Labri Zaouli au Maroc.

Essai concluant pour le sélectionneur franco-portugais Corentin Martins. Madagascar arrache sa troisième victoire dans cette aventure vers la Coupe du monde 2026. Les Barea ont pris leur revanche face aux Fauves centrafricains et se propulsent à la première place provisoire du groupe I, crédités de 10 points.

Ce match entre la République centrafricaine et Madagascar comptant pour la cinquième journée qualificative au Mondial, s'est déroulé hier soir au stade El Larbi Zaouli au Maroc. Le coach Corentin a aligné dans le onze de départ deux nouvelles recrues, notamment le gardien de but, Dupire Geordan du club suisse Swift Hesperange et le central du Beitar Jérusalem d'Israël, Marcelin Jean Harisson.

Le match a été très rythmé. Les Fauves ont imposé leur jeu dès l'entame de la rencontre avec des incessants pressings et contre-pressings. Les hommes du coach Eloge Enza Yamissi ont ouvert la marque à la 9e minute, un coup franc lancé par Oualengbe, et Hugo Gambor au deuxième poteau s'est échappé de la ligne défensive malgache pour placer la balle au fond du filet de Dupire. Ce dernier a encore tenté de la repousser, mais la balle a juste frôlé sa main droite.

Joli doublé

Les protégés de Corentin Martins n'ont pas encore baissé les bras et ont par la suite remonté la pente pour renverser la situation. La première occasion a été un centre de Loïc Lapoussin sur le côté gauche, mais la frappe d'Arnaud Randrianantenaina a été déviée par un défenseur centrafricain. Le milieu du club suisse Young Boys et capitaine des Barea, Rayan Raveloson, a inscrit le premier but malgache à la 17e minute, une passe décisive dans l'axe de Caddy Warren.

Quatre minutes plus tard, les Barea ont creusé l'écart grâce au but de la tête du même Rayan, servi encore une fois par le meilleur buteur du stade Laussane Ouchy, Caddy Warren (21e). L'attaquant du Sukhothai FC, Baggio Rakotonomenjanahary qui a remplacé Marco Ilaimaharitra suite à une blessure, a tenté un tir en puissance qui est allé droit dans les gants du portier, Dominique Youfeingane (45e).

Contrairement à la première période, les Barea ont fait une belle entame de la deuxième période. Servi par Loïc Lapoussin, l'attaquant de l'El Gouna FC, Arnaud, entre deux défenseurs des Fauves, a marqué le troisième but en poussant le ballon dans la cage centrafricaine (49e). À l'aise, les Barea ont enchainé des occasions dans les trente dernières minutes. Entre autres la frappe à la volée hors cadre de Caddy Warren, lancée par Iva Tommy (68e), puis le centre de Rayan enchainé de la tête plongeant de Caddy Warren, captée par le portier centrafricain (81e).

Ce n'était pas encore fini. L'attaquant du club thaïlandais Ratchaburi FC, Njiva Rakotoharimalala recevant une passe en profondeur a été seul face à deux défenseurs à l'entrée de la surface. Repérant Lalaina Fanomezantsoa du CFFA sur le côté droit, Njiva lui a passé intelligemment la balle pour la finition en beauté (89e).

Dans cinq jours, Madagascar recevra le Ghana lundi au grand stade d'El Hoceima au Maroc pour le compte de la sixième journée.

Classement

1-Madagascar 10 +62-Comores 9 +43-Ghana 9 +2 4-Mali 5 +15-Rep. Centrafricaine 4 -56-Tchad 0 -8Serge Rasanda