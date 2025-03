Madagascar: Bapamba Glady Be - Rossy de retour pour enflammer le Palais des Sports

Après dix ans d'absence sur la scène d'Antananarivo, l'icône de la musique malgache promet un spectacle grandiose les 28 et 30 mars.

Rossy est prêt à marquer les esprits. À quelques jours de son retour tant attendu au Palais des Sports de Mahamasina, l'artiste emblématique et son équipe peaufinent les derniers détails d'un show qui s'annonce exceptionnel.

« Le groupe Rossy n'a pas donné de concert à Antananarivo depuis dix ans. Nous avons sillonné la province et, durant tout ce temps, j'ai attendu de trouver un partenaire capable de concrétiser un projet ambitieux qui me tenait à coeur : le Bapampa Glady Be. Aujourd'hui, ce rêve devient réalité grâce à un organisateur d'envergure, doté d'une sonorisation et d'une équipe technique de haut niveau. Ce spectacle n'a rien à envier à ceux que nous avons donnés à l'étranger », a confié Rossy hier lors d'une conférence de presse.

Ce concert promet d'être un événement inédit. Pour la première fois, l'artiste intégrera sur scène une dizaine de percussions, au lieu d'une seule. Son univers musical, mêlant folk, Vakodrazana et tapolaka, sera sublimé par des morceaux incontournables et des duos avec des invités de renom tels que Gothlieb, Mamibe et Ôza Jérôme.

Un hommage aux figures de la musique malgache

Rossy entend aussi profiter de cette scène pour rendre hommage aux artistes qui l'ont inspiré et dont les chansons résonnent encore dans la mémoire collective.

« Ce sera l'occasion de saluer celles et ceux qui, comme moi, oeuvrent sans relâche pour la promotion de la culture malgache », a-t-il ajouté. Selon lui, 75 % du répertoire sera consacré à ses propres titres, le reste étant dédié aux hommages.

Le spectacle s'annonce d'une ampleur inédite, avec une scène de 250 m², haute de 15 mètres et répartie sur cinq niveaux. Des décors somptueux et un jeu de lumières spectaculaire viendront sublimer la performance.

« Cela fait plus d'un an que nous préparons cet événement, depuis la RDJ Mozika 2024 au Palais. Les deux dates tant attendues approchent à grands pas », a déclaré Tahiana Rasolojaona, alias Jaytax, PDG de la RDJ et organisateur du spectacle.

Outre son ambition musicale, ce rendez-vous vise aussi à marquer l'histoire de la scène malgache. « Nous voulons promouvoir la musique malgache et offrir un spectacle à la hauteur de nos ambitions. Et, bien sûr, nous garantissons un show sans risque de délestage », a assuré Jaytax, promettant aux spectateurs une expérience inoubliable.