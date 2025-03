Madagascar: Invention - Un nouvel instrument breveté par l'Omapi

Le BassFafy, inventé par Fafy Ratsimaholizanany, un instrument révolutionnaire breveté par l'Omapi, transforme l'univers musical en permettant aux musiciens de jouer avec les pieds.

L'innovation malgache a trouvé une nouvelle voix avec le BassFafy, un instrument de musique révolutionnaire qui bouscule les codes traditionnels. Breveté en février par l'Office malgache de la propriété industrielle (Omapi), le BassFafy est une basse à pied matricielle qui permet de jouer à l'aide des pieds.

Imaginé et conçu par Fafy Ratsimaholizanany, le BassFafy porte le nom de son créateur, un homme à la fois musicien, luthier et directeur des Éditions Le Lauréat Ratsimaholy, reconnu pour ses manuels scolaires. Mais au-delà de ses talents littéraires, c'est dans le monde de la musique que Fafy Ratsimaholizanany a su laisser une empreinte originale à travers un instrument léger, peu encombrant et facile à manipuler tout en étant joué avec les pieds.

Le concept, simple et ingénieux, repose sur l'utilisation de la voûte plantaire et du talon, excluant l'usage des orteils, ce qui permet une technique de jeu totalement nouvelle et adaptée aux musiciens en quête de diversité. Le BassFafy, loin d'être un simple accessoire, est désormais un véritable instrument d'accompagnement, en particulier prisé dans les temples et églises, où il accompagne les claviers depuis plusieurs années.

Plus accessible

C'est avec une grande fierté que l'Omapi a remis le brevet d'invention n°868 à Fafy Ratsimaholizanany, officialisant ainsi la protection de son oeuvre et garantissant un monopole d'exploitation. Le directeur de l'Omapi a salué cette initiative en soulignant l'importance de ce brevet qui, non seulement protège cette invention mais ouvre la voie à une reconnaissance internationale. Une reconnaissance qui s'est concrétisée en 2021, lorsque l'inventeur a entamé les démarches pour l'enregistrement national et international de son instrument, aboutissant à une publication mondiale.

Le BassFafy est désormais protégé par un droit exclusif, un atout précieux pour son créateur. En 2024, le BassFafy franchit un cap majeur : il devient non seulement un produit innovant, mais aussi un symbole de l'ingéniosité malgache, témoignant d'une volonté de transformer l'accompagnement musical tout en restant fidèle à ses racines. Tout en étant conçu pour s'adapter parfaitement aux claviers, le BassFafy est polyvalent, permettant à son utilisateur de jouer en harmonie avec d'autres instruments, qu'ils soient à vent, à cordes, ou d'autres accessoires.

Une chose est certaine, avec ce brevet, le BassFafy fait son entrée sur la scène internationale et pourrait bien marquer un tournant dans le monde de la musique, en offrant une nouvelle façon de jouer, plus accessible et pleine de possibilités créatives.