Angola: Une entreprise brésilienne assure la production de médicaments au pays

Luanda — L'entreprise pharmaceutique brésilienne EMS va, à partir de cette année, investir dans l'installation d'une unité innovante pour la production de médicaments et d'autres produits pharmaceutiques en Angola, en vue de répondre aux besoins du marché national, a assuré ce mercredi, à Luanda, le président de ce groupe entrepreneurial, Carlos Sanchez.

Pour répondre à ce souhait, l'Agence d'Investissement Privé et de Promotion des Exportations (AIPEX) et EMS ont signé, le même jour, dans la capitale angolaise, un protocole d'accord qui établit les termes de l'intention d'investissement de l'entreprise brésilienne en Angola.

D'ailleurs, le président du groupe pharmaceutique, Carlos Sanchez, a précisé que la mise en oeuvre du projet susmentionné dépendra de ce dont dispose l'Angola, pour ensuite décider si l'infrastructure sera réalisée à partir de zéro ou à travers des structures existantes.

Il a mentionné que la phase actuelle comprend une étude du marché angolais et des pays voisins, fruit de l'expérience de l'institution au Brésil.

« L'industrie sera construite en tenant compte des conditions actuelles que le monde exige en termes de qualité », a-t-il renforcé.

Pedro Sanchez a dit que, suite au bref contact qu'il a eu avec les autorités angolaises, il a ressenti un fort soutien politique pour que le projet devienne réalité.

Dans le cadre du mémorandum signé, l'AIPEX assure également la facilitation institutionnelle et le suivi de l'investissement, en collaborant avec les organes exécutifs compétents pour garantir le respect des exigences réglementaires et administratives nécessaires à la réalisation du projet.

Le président du Conseil d'administration de l'AIPEX, Arlindo Rangel, a considéré l'installation de l'industrie pharmaceutique comme l'une des priorités du gouvernement angolais, sachant que l'objectif est de réduire les importations et, par la suite, d'évoluer vers les exportations.

Il a affirmé qu'après l'achèvement de l'étude de faisabilité économique et technique, EMS Angola sera officiellement constituée et soumettra sa proposition d'investissement en vertu de la loi sur l'investissement privé.

Il a souligné que la matérialisation de ce projet contribuera au renforcement du système national de santé, à la réduction des coûts d'acquisition des médicaments, à la création d'emplois qualifiés et à l'expansion de la capacité d'exportation de l'Angola dans le secteur pharmaceutique.

Le protocole d'accord signé fait partie de la stratégie du gouvernement angolais pour l'industrialisation du secteur de la santé, dans le but de réduire la dépendance du pays aux médicaments importés, de promouvoir le transfert de technologie et de créer des capacités locales pour la production et la distribution de produits pharmaceutiques.

La signature de ce document marque une étape stratégique pour attirer les investissements directs étrangers dans le secteur de la santé, conformément aux priorités définies dans le Plan national de développement 2023-2027 et à la vision de l'Exécutif de diversifier l'économie et de renforcer l'environnement des affaires.

EMS est l'un des plus grands fabricants de médicaments génériques au monde, avec une présence consolidée sur le marché international et une histoire d'investissements dans l'innovation et l'expansion industrielle.