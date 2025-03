Angola: Appel d'offres lancé pour l'exploitation des terminaux maritimes et fluviaux de Cabinda et de Soyo

Soyo (Angola) — Un appel d'offres public pour l'exploitation des services portuaires des terminaux maritimes de passagers et de marchandises de Cabinda et du terminal fluvial de Soyo a été lancé ce mercredi dans la province de Zaire par le Ministère des Transports.

La cérémonie a été présidée par le secrétaire d'État aux secteurs de l'Aviation civile, Maritime et Portuaire, Rui Carreira, et fait partie de l'ordonnance présidentielle n° 210/23, du 29 août, visant à renforcer la logistique régionale, améliorer la mobilité et stimuler la croissance économique du pays.

L'arrêté précité autorise l'ouverture d'un appel d'offres public pour l'attribution de contrats de concession pour la gestion, l'exploitation et la maintenance de ces terminaux, pour une durée de 20 ans.

L'appel d'offres public dispose de 40 jours ouvrables, à compter de la publication de l'annonce, pour que les investisseurs intéressés par le développement et l'optimisation de l'exploitation de ces actifs publics puissent soumettre leurs propositions.

L'Exécutif angolais considère qu'en connexion avec Luanda, la capitale du pays, et avec les ports des pays voisins (RDC et Congo Brazzaville), Cabinda et Soyo constituent des axes centraux du commerce maritime et fluvial dans la région nord, reliant les villes, les populations et les entreprises de différents secteurs, y compris le secteur pétrolier.

Outre le développement du secteur du cabotage dans le nord du pays, la gestion concessionnaire permettra la création d'emplois, l'amélioration de la logistique du transport de marchandises et de passagers et une meilleure utilisation des ressources existantes.

La cérémonie a été témoignée par les vice-gouverneurs de Zaire pour le secteur politique, social et économique, Afonso Nzolamesso, et son homologue de Cabinda, Macário Romão Lembe, ainsi que par les présidents des conseils d'administration des ports de Cabinda et de Soyo.