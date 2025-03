Angola: Le PR analyse le projet de développement africain avec le président de la CUA

Luanda — Le projet de construire et de développer davantage d'infrastructures en Afrique a été analysé ce mercredi, à Luanda, lors de l'audience que le président de la République et de cette organisation, João Lourenço, a accordée à Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'UA.

Approché par la presse à l'issue de la rencontre, Mahmoud Ali Youssouf a souligné que lorsqu'on parle d'infrastructures, l'accent est mis sur leur développement sur le continent africain, l'une des ambitions de l'homme d'Etat angolais.

Le nouveau président de la Commission de l'Union africaine est dans le pays pour rencontrer les autorités angolaises et s'informer des lignes générales de la présidence angolaise de l'institution.

Il a donc indiqué avoir analysé, comme le président João Lourenço, les questions liées à la Conférence sur le développement des infrastructures en Afrique, qui se tiendra à Luanda, en vue de mobiliser des ressources pour la construction de projets.

Il a indiqué que la conversation a également porté sur les préparatifs du Forum d'affaires États-Unis/Afrique qui se tiendra à Luanda en juin.

« Ce sont toutes des questions que nous avons abordées avec le président angolais et son équipe, afin que l'Union africaine puisse s'impliquer dans les préparatifs de ces deux grandes rencontres qui pourraient aider à mobiliser des ressources sur le continent », a-t-il souligné.

Mahmoud Ali Youssouf a noté que la Commission de l'Union africaine jouera un rôle de coordination afin que les deux événements puissent avoir le succès et la réussite souhaités.

Le diplomate djiboutien au service de l'UA a indiqué qu'avec João Lourenço, il a également discuté de questions liées à la paix et à la sécurité en Afrique, avec un accent particulier sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, en Somalie et au Soudan.

Le chef de l'État angolais, João Lourenço, est depuis février dernier président par intérim de l'Union africaine, avec l'objectif de promouvoir la paix, la coopération et l'unité entre les pays africains, en plus d'oeuvrer pour le développement social, économique et politique du continent africain.