Angola: Ali Yossouf présenté à Luanda comme président de la Commission de l'Union africaine (CUA)

Luanda — Le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Mahamoud Ali Youssouf, a été présenté formellement ce mercredi, à Luanda, comme le nouveau leader de l'organisme.

Yossouf a pris ses fonctions de commissaire le plus haut placé de l'Union africaine le 13 mars de cette année, lors d'une cérémonie organisée au siège de l'organisation à Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie, dirigée par le président de l'Union africaine, João Lourenço.

Au septième et dernier tour de scrutin, il a obtenu 33 voix, ce qui lui a garanti la majorité des deux tiers requise par les règles de l'organisation.

Raila Odinga, ancien Premier ministre du Kenya, et Richard Randriamandrato, ancien ministre des Affaires étrangères de Madagascar, étaient également candidats.

A L'occasion, le ministre des Relations Extérieures, Téte Antonio, a félicité le diplomate djiboutien pour sa prise de fonctions, lui souhaitant, ainsi qu'à toute son équipe, succès et travail acharné pour matérialiser les objectifs de la Charte constitutive de l'Union africaine et relever les défis auxquels le continent est confronté.

Selon le dirigeant angolais, pour l'année 2025, l'Union africaine a choisi comme thème : « Justice pour les Africains et les Afro-descendants par le biais de compensations », et pour sa mise en oeuvre, le mandat de l'Angola se concentrera sur « Infrastructures et capital humain : principaux facteurs du développement intégral de l'Afrique ».

Il a défendu l'importance de financer les infrastructures des États africains avec des projets structurants qui favorisent l'interconnexion régionale et interrégionale, notamment le projet de corridor de Lobito et la perspective d'interconnexion avec les chemins de fer de la Tanzanie/TAZARA, permettant une connexion multimodale entre les océans Atlantique et Indien.

Il a également souligné le grand projet d'interconnexion entre Le Caire et Cabo, qui facilitera la circulation et le transport des matières premières et des produits transformés vers le marché international.

Au cours de la cérémonie, les Orientations Générales de la Présidence angolaise de cette organisation continentale ont été présentées.

La session comprenait également une mise à jour sur le programme du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (AUDA-NEPAD) de l'Agence de développement de l'Union africaine, dirigé par le directeur exécutif de l'institution, Nardos Bekele-Thomas.

Les membres du corps diplomatique accrédités en Angola ont assisté à la cérémonie de présentation officielle du Président de la Commission de l'Union africaine.

Né le 2 septembre 1965, Mahamoud Ali Youssouf est un diplomate de carrière qui a précédemment servi au sein du gouvernement de Djibouti en tant que ministre des Affaires étrangères.