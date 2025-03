Angola: La construction des infrastructures de la mine des « Terres rares » commence en mai

Longonjo (Angola) — L'ambassadeur britannique en Angola, Bharat Joshi, a assuré, ce mercredi, dans la province de Huambo, le début, en mai prochain, de la construction des infrastructures de la mine des « Terres rares », dans la municipalité de Longonjo.

Il s'agit des infrastructures de soutien et de la raffinerie, qui laisseront place aux travaux d'exploration, prévus pour 2027, avec une valeur commerciale limitée au néodyme et au prazéondyme, qui sont utilisés pour produire des aimants super puissants, servant à stimuler la transition vers l'énergie verte, la production d'éoliennes, de voitures électriques et d'autres appareils électroniques.

S'adressant à la presse à la fin de la visite d'inspection du projet, le diplomate a déclaré que la mine, qui devrait commencer à fonctionner en 2027, apportera un développement économique durable à l'Afrique australe et au Royaume-Uni, créant davantage d'emplois pour les citoyens angolais.

Bharat Joshi a affirmé que le gouvernement britannique travaillerait à l'exploitation des minéraux critiques de la mine de Longonjo, en utilisant le corridor de Lobito et en les envoyant au Royaume-Uni et à d'autres entreprises dans le monde produisant des voitures électroniques, à un moment où le financement a été rendu disponible il y a deux jours.

Il a expliqué que, dans ces deux années, la construction d'infrastructures aura lieu, pour faire place à l'exploration de la mine de terres rares, qui est déjà un projet international, situé dans la municipalité de Longonjo, dans la province de Huambo.

À son tour, la directrice nationale d'Ozango Minerais, chargée de la prospection de la mine, Geraldine Máquina, a déclaré que le projet progresse à un bon rythme, avec un investissement de 268 millions de dollars américains.

Elle a ajouté qu'à l'heure actuelle, le processus de création de toutes les conditions techniques et de recrutement est en cours pour commencer les travaux de soutien et la mise en oeuvre de la raffinerie des « Terres Rares ».

La responsable a expliqué qu'avec la raffinerie, il sera possible d'explorer un élément riche en terres rares, qui sera disponible pour l'exportation.

Elle a informé que le projet minier prévoit d'embaucher, pendant la phase de construction, 600 employés directs et 400 autres pour l'exploitation, sans compter les services et les prestataires.

Elle a rappelé que la mine a une durée d'exploration initiale estimée à 20 ans, selon les études réalisées.

Indemnisation des familles

Geraldine Máquina a déclaré que le projet prévoit une indemnisation pour les familles autour de la mine, avec une zone d'exploration de 33 kilomètres carrés, à mettre en oeuvre par phases, ayant déjà bénéficié à 28 paysans.

Elle a souligné qu'une grande partie de l'objectif social d'Ozango Minerais comprend l'amélioration des principales routes d'accès à la municipalité de Longonjo, la fourniture d'eau potable aux communautés voisines, l'équipement des unités de santé et des écoles, ainsi que la réinstallation sociale des familles.

Elle a indiqué que le projet encouragera également la formation de techniciens qui seront embauchés par l'entreprise, tandis que la population bénéficiera d'une formation en techniques agricoles et en préservation de l'environnement.

Au nom de la population de la municipalité de Longonjo, l'administrateur local, Wilne Ekuikui, a déclaré qu'en raison de l'ampleur du projet, la municipalité gagnera beaucoup dans le domaine social et économique.

Les « Terres Rares » sont des substances présentes en concentrations relativement faibles, qui doivent être extraites et traitées avec des réactifs chimiques, dont la consommation, dans le monde, atteint 150 000 tonnes/an.

Il existe 17 types de métaux « terres rares », mais seuls six types sont les plus connus : le néodyme, le lanthane, le praséodyme, le gadolinium, le samarium et le cérium.