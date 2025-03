Afrique Australe: Fin de la SAMIDRC en RDC - La SADC mise sur le dialogue après un retrait militaire controversé

Dans un communiqué publié le jeudi13 mars dernier sur le compte X du secrétariat de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation régionale a mis fin au mandat de sa mission militaire en RDC, SAMIRDC, et a ordonné le début du retrait progressif de ses troupes en RDC.

Dans ce communiqué, la SADC a souligné son engagement à résoudre le conflit en cours en RDC et à soutenir les interventions visant à instaurer une paix et une sécurité durables dans l'Est de la RDC, conformément au Pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003.

Ce sommet a également salué la résolution 2773 du conseil de sécurité des nations unies qui offre des orientations pour une solution durable de la paix en RDC, tout en soutenant les efforts régionaux à travers des réunions de haut niveau et la poursuite des initiatives de médiation de Luanda et de Nairobi ainsi que les efforts du Secrétaire général des Nations Unies pour restaurer la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC.

Pour rappel, c'est depuis le 15 décembre 2023 que la SADC a déployé ses troupes en RDC.