Afrique Centrale: Rencontre entre Tshisekedi et Kagame à Doha - Réactions mitigées à Bukavu

La rencontre entre les présidents Tshisekedi de la RDC et Kagame du Rwanda à Doha, le 18 mars au Qatar, suscite des réactions diverses à Bukavu, ville occupée par le M23 soutenu par l'armée rwandaise. Pour certains, cette rencontre pave la voie à la paix à l'Est de la RDC. D'autres craignent que la répétition des accords secrets ne perpétue les conflits entre Kigali et Kinshasa.

La rencontre surprise du mardi 18 mars entre les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi à Doha est largement commentée dans les rues de Bukavu. De nombreux habitants interrogés par

Radio Okapi voient dans ce tête-à-tête une volonté de mettre fin à la guerre qui ravage l'Est de la RDC. Ils estiment qu'il est crucial que les deux chefs d'État dialoguent pour trouver une solution durable à leurs divergences.

Cependant, une autre partie de la population reste sceptique. Pour eux, tant que le Rwanda n'aura pas retiré ses troupes du territoire congolais, tout ce qui se dit n'est que mensonge.

Un habitant de Bukavu insiste :

« Si les deux chefs d'État veulent que nous croyions en leur sincérité, ils doivent publier la décision finale de leur rencontre ».

À ses côtés, une femme, les larmes aux yeux, déclare :

« Notre président devrait éviter des accords secrets avec le Rwanda s'il est vraiment soucieux du sang des innocents qui coule impitoyablement depuis des décennies ».

Elle rappelle le désastre humanitaire qui secoue l'Est du pays et qui, selon elle, ne cessera pas avec de simples déclarations d'intentions. Pour illustrer son pessimisme, elle cite l'infiltration des troupes rwandaises à Mumosho, dans la province du Sud-Kivu, survenue au lendemain même de la rencontre de Doha entre Tshisekedi et Kagame.