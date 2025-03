Congo-Kinshasa: Herman Mbonyo publie Pratique des assurances et gestion des risques en RDC

Herman Mbonyo a présenté, lundi 17 mars, son ouvrage intitulé Pratique des assurances et gestion des risques en RDC : bilan et perspectives 10 ans après la mise en oeuvre du Code des assurances.

Ce livre résume les connaissances essentielles pour gérer une compagnie d'assurance en République démocratique du Congo (RDC).

Selon Herman Mbonyo, la SONAS (Société nationale d'assurances) a été une source d'inspiration majeure pour cet ouvrage. Il rappelle que cette entreprise publique, qui a perdu son monopole avec l'entrée en vigueur du Code des assurances, doit impérativement se moderniser et s'adapter à la nouvelle réalité du marché des assurances.

« D'ici six ans, si la SONAS ne s'adapte pas, elle va disparaître. Chaque année, elle perd des parts de marché. Les compagnies concurrentes détiennent actuellement 40 % du marché, et si cette tendance continue, elles pourraient s'accaparer 100 %. Pour arrêter l'hémorragie, il faut des stratégies, des techniques et des approches différentes de ce qui est fait aujourd'hui à la SONAS », a averti l'ancien directeur général de cette société.

Il souligne également que, 10 ans après la libéralisation du secteur des assurances, il est nécessaire d'évaluer l'impact de ce domaine sur l'économie nationale.

Herman Mbonyo invite les opérateurs du secteur des assurances à découvrir son ouvrage, désormais disponible sur Amazon. Préfacé par le Pr Édouard Bakandeja, Pratique des assurances et gestion des risques en RDC : bilan et perspectives 10 ans après la mise en oeuvre du Code des assurances s'adresse à tous les acteurs du secteur et à ceux qui souhaitent mieux comprendre les défis et opportunités du marché des assurances en RDC.