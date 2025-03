Afrique de l'Ouest: BRVM - Augmentation de 18,76 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des obligations ce mercredi 19 mars 2025

La capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une augmentation de 18,76 milliards FCFA au terme de la séance de cotation de ce mercredi 19 mars 2025.

Cette capitalisation est passée de 10 533,712 milliards FCFA la veille à 10 552,472 milliards FCFA ce mercredi 19 mars 2025. A l'origine de cette hausse, il y a la première cotation des obligations issues du fonds commun de titrisation de créances (FCTC) BOAD Doli-P 9,50% 2024-2029 admis au compartiment des obligations de la BRVM. La diffusion des titres FCTC BOAD Doli-P 9,50% 2024-2029 dans le public a eu lieu le 22 aout 2024 au prix de 10 000 FCFA. A l'issue de cette opération, 2 875 000 de ces obligations ont été souscrites sur le marché financier de l'UEMOA pour un montant de 28,750 millions FCFA.

La capitalisation du marché des actions a enregistré une forte baisse de 130,831 milliards FCFA, passant de 10 967,598 milliards FCFA la veille à 10 836,767 milliards FCFA ce mercredi 19 mars 2025.

La valeur totale des transactions a remonté la pente de la veille, se situant à 1,398 milliard FCFA ce 19 mars 2025 contre 308,230 millions FCFA.

L'indice composite est en forte baisse de 1,04% à 288,93 points contre 292,42 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a cédé 1,08% à 145,31 points contre 147,09 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en hausse de 0,24% à 123,39 points contre 123,10 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (plus 6,674% à 16 FCFA) Ecobank Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 9 600 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 4,54% à 3 800 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 2,04% à 1 000 FCFA) et Uniwax Côte D'Ivoire (plus 1,22% à 415 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 3 125 FCFA), BOA Bénin (moins 7,36% à 4 030 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 5,73% à 14 800 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 4,41% à 650 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire (moins 3,90% à 9 610 FCFA).