Afrique Australe: Tournoi inter-universitaire - L'Angola championne des débats en français

L'équipe angolaise a remporté la finale régionale du 11e Tournoi Inter-Universitaire de Débats en Français, qui s'est tenue à Madagascar. Organisé par le ministère des Affaires étrangères, l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), cet événement a rassemblé six pays de la région Afrique australe et océan Indien.

La finale opposait l'Angola à Maurice autour de la question : « L'inclusion est-elle une priorité uniquement pour les pays développés ? »

Défendant la position « contre », l'équipe angolaise a convaincu le jury par la solidité de ses arguments et sa maîtrise oratoire. Le jury, composé de représentants de l'OIF, de l'ambassade de France et de la société civile, a évalué les équipes sur la qualité de l'argumentation, la pertinence des idées et la capacité à captiver l'audience.

Elisa Antonio Correia et Junior Dos Santos Kikangala Mundala, étudiants à l'université Agostinho Neto en Angola, ont décroché le premier prix, confirmant leur progression après avoir déjà remporté le prix du meilleur orateur lors de l'édition précédente. Jyan Jessica Rakotoarivelo, de Madagascar, a reçu le prix du meilleur orateur. Le deuxième prix a été attribué à un participant des Comores et le troisième à un représentant du Kenya. Un trophée en verre a été remis aux trois équipes finalistes, et les 12 participants ont reçu des attestations accompagnées de lots de cadeaux.

Créé par l'AUF il y a plus de dix ans, ce tournoi vise à promouvoir les compétences oratoires et la réflexion critique des étudiants. L'édition 2025, accueillie par Madagascar, s'inscrivait dans le cadre des Objectifs de Développement Durable des Nations unies avec le thème « Inclusion, diversité, parlez-en ». Il s'agissait d'encourager la réflexion sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, les différences de genre et l'acceptation des diversités.

Pour Aïda Sy-Wonyu, directrice régionale de l'AUF, cette compétition dépasse le cadre du débat académique : « Nous souhaitons convaincre les jeunes que la réussite commence par eux-mêmes, par le développement de leurs compétences et par la curiosité, malgré les injustices et les difficultés de la vie. »

L'événement s'est clôturé par un cocktail convivial en l'honneur des participants et des officiels, témoignant de l'esprit de partage et de fraternité qui anime ce rendez-vous international de l'éloquence.