Madagascar: État civil - Des guichets uniques dans les six arrondissements

La durée de la délivrance d'un acte d'état civil devrait être plus courte auprès de la commune urbaine d'Antananarivo. Un guichet unique d'enregistrement de naissance a été mis en place au niveau des six arrondissements. «Le but est de satisfaire les résidents d'Antananarivo qui demandent des services auprès des arrondissements. Les usagers n'ont plus besoin de faire des va-et-vient dans les bureaux.

Le guichet unique leur fournit toutes les informations dont ils ont besoin», a affirmé Harilala Ramanantsoa, maire de la commune urbaine d'Antananarivo (CUA), hier, lors de la cérémonie d'inauguration de ce guichet unique d'enregistrement qui marque la collaboration entre la CUA et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour garantir le droit à l'identité des enfants à Madagascar, dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de réforme de l'état civil du pays, au premier arrondissement à Analakely.

L'OIF a renforcé la capacité des différents acteurs impliqués dans ce guichet unique, qui permet de gagner du temps et de faciliter le travail permettant de procéder à la déclaration de la naissance et à la production même de l'acte en soi, selon l'OIF. Bruno Serge Rakotoniaina, délégué du premier arrondissement, explique que la durée de traitement d'un acte d'état civil était de dix à vingt jours auparavant, et qu'elle devrait diminuer avec l'opérationnalisation de ce guichet unique.