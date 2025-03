Togo: La Nuit du Destin - Un moment unique et mystique

La communauté musulmane amorce, dès ce jeudi, la dernière phase du mois du Ramadan. Ces dix derniers jours revêtent une importance capitale pour les fidèles, marquant une période d'intenses prières, de recueillement et de quête spirituelle.

L'Union musulmane du Togo (UMT) a saisi cette occasion pour rappeler aux croyants l'importance de ces journées et surtout de la Nuit du Destin (Laylat al-Qadr), une nuit de bénédictions et de pardon divin.

La Nuit du Destin est considérée comme la nuit la plus sacrée du mois de Ramadan.

Selon la foi islamique, c'est lors de cette nuit que le Saint Coran a été révélé au Prophète Mahomet (Paix et bénédiction sur lui) par l'ange Jibril (Gabriel). Le Coran la décrit comme "meilleure que mille mois" (Sourate 97, Al-Qadr), signifiant que les actes d'adoration accomplis durant cette nuit équivalent à plus de 83 années de prières et de dévotion.

Bien que la date exacte de la Laylat al-Qadr ne soit pas précisée dans le Coran, les savants islamiques s'accordent à dire qu'elle se situe dans l'une des nuits impaires des dix derniers jours de Ramadan (21e, 23e, 25e, 27e ou 29e nuit). C'est pourquoi les fidèles sont appelés à redoubler d'efforts en multipliant leurs prières, leur lecture du Coran, leurs invocations (Duas) et leurs actes de charité.

L'UMT exhorte les musulmans du Togo à saisir cette opportunité pour se rapprocher davantage d'Allah à travers des prières nocturnes (Qiyam Al-Layl), des supplications sincères et des dons aux plus démunis. Les mosquées du pays s'apprêtent ainsi à accueillir des veillées de prière, où les croyants resteront éveillés pour invoquer la miséricorde divine.

La Nuit du Destin est aussi une occasion de repentance, car il est dit que celui qui prie avec foi et sincérité en cette nuit verra ses péchés pardonnés. Les fidèles sont donc encouragés à méditer sur leur relation avec Allah, à demander pardon et à renforcer leur engagement spirituel.

Le mois de Ramadan est, dans son ensemble, un mois de miséricorde et de purification. Allah a favorisé ce mois par rapport aux autres, et il est essentiel d'en tirer pleinement profit. Selon l'UMT, les dix derniers jours sont une période où les portes du Paradis sont grandes ouvertes et où les bénédictions divines sont multipliées.

Dans cette optique, les musulmans sont appelés à renforcer leur foi, à cultiver la patience et la générosité, et à répandre la paix autour d'eux. C'est également un moment pour partager avec les plus nécessiteux, car le jeûne du Ramadan ne se limite pas à l'abstinence alimentaire mais doit être accompagné de bonnes actions et de solidarité.

Après ces dix jours intenses de prières et d'adoration, les fidèles célébreront l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du jeûne. Mais avant d'y parvenir, il est essentiel pour chacun de profiter pleinement des bienfaits de ces derniers jours bénis.

L'Union musulmane du Togo appelle donc tous les croyants à vivre ces instants avec ferveur et humilité, et à faire de la prière et de la méditation leurs compagnons quotidiens jusqu'à la fin du Ramadan. Car c'est en cette période que se trouvent les clés du pardon et de la grâce divine.

Que la Nuit du Destin soit pour tous un moment de renouveau spirituel et de bénédictions infinies. Ramadan Moubarak à toute la communauté musulmane du Togo !