Somalie: L'Union africaine condamne l'attaque terroriste contre le convoi du président somalien

Addis-Abeba — Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a condamné l'attaque terroriste perpétrée mardi contre le convoi du président somalien, Hassan Sheikh Mohamoud, à Mogadiscio.

"Cet acte terroriste méprisable, perpétré à un carrefour très fréquenté de la capitale, est une nouvelle tentative désespérée des (terroristes) Shebab pour saper la détermination du peuple et des dirigeants somaliens", indique-t-il dans un communiqué, ajoutant que l'Union africaine est "pleinement solidaire" du gouvernement et du peuple somaliens "dans leurs efforts pour éliminer la menace des Shebab".

"Le soutien croissant de l'opinion publique aux opérations de sécurité somaliennes témoigne de la volonté collective du pays de rejeter l'extrémisme et de garantir un avenir pacifique", souligne-t-il encore, appelant à poursuivre la coopération régionale et internationale "pour vaincre le terrorisme et promouvoir une paix et une stabilité durables en Somalie et dans toute la Corne de l'Afrique".

La Mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie (Aussom), en place depuis le 1er janvier dernier, "reste déterminée à soutenir les autorités somaliennes dans leurs efforts pour rétablir la sécurité et protéger les civils", note le communiqué.

Selon le ministère somalien de l'Information, de la Culture et du Tourisme, l'explosion a visé le convoi dans la zone de Hamar-Jajab à Mogadiscio lorsque le président se dirigeait vers l'Etat d'Hirshabelle.

"L'attaque a été déjouée et le président est arrivé sain et sauf à destination, comme prévu", a-t-il noté, dénonçant "un acte lâche qui a tué et blessé des civils innocents".

D'après certaines informations, l'explosion a détruit plusieurs bâtiments et moyens de transport à proximité et a tué quatre personnes, dont un journaliste.

L'attaque a été perpétrée mardi et revendiquée par le groupe terroriste "Shebab". Le président n'a pas été blessé. Le gouvernement a déclaré que les attaques des "Shebab" n'arrêteraient pas les efforts visant à éradiquer les terroristes en Somalie.