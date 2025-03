Algérie: Djamaâ El-Djazaïr prépare un accord de partenariat avec l'Université Ez-Zitouna de Tunis

Alger — Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, M. Mohamed Maâmoun Al-Kacimi Al-Hoceini, a annoncé, mercredi à Alger, le projet d'un accord de partenariat entre l'Ecole nationale supérieure des sciences islamiques "Dar El-Coran" et la prestigieuse Université Ez-Zitouna de Tunis, indique un communiqué de Djamaâ El-Djazaïr.

Cette annonce a été faite lors de l'accueil réservé par M. Mohamed Maâmoun Al-Kacimi Al-Hoceini au ministre de l'Intérieur tunisien, M. Khaled Nouri, lors de la visite qu'il a effectuée à Djamaâ El-Djazaïr, accompagné du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a précisé la même source.

Le Recteur de Djamaâ El-Djazaïr a précisé que ce partenariat vise à "renforcer les liens historiques et culturels profonds liant l'Algérie et la Tunisie", ajoutant que "l'Université Ez-Zitouna a toujours été et demeure un symbole des relations fraternelles entre les deux peuples, et un phare de la science et de la culture islamiques dans la région maghrébine en général".

Il a expliqué que cet accord a pour objectif "de renforcer la coopération scientifique et culturelle, de raffermir les liens entre les deux pays, et de renouveler l'engagement pris par nos ancêtres, qui demeure aujourd'hui entre nous et restera, si Allah le veut, entre nos enfants", selon la même source.

Le Cheikh Al-Kacimi a présenté un aperçu sur les différentes structures de Djamaâ El-Djazaïr et son message de modération et de juste milieu.

Le ministre tunisien de l'Intérieur a, de son côté, exprimé son admiration pour Djamaâ El-Djazaïr, tant pour son architecture unique que pour son message civilisationnel.

Il a également visité les différentes structures de Djamaâ El-Djazaïr, et s'est arrêté devant les arbres de Palestine apportés d'Al-Qods, conclut le communiqué.