Algérie: Décès en martyr du pilote Lieutenant-Colonel Bekkouche Nasr - Goudjil présente ses condoléances

Alger — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a adressé un message de condoléances au commandement, aux officiers et aux membres de l'Armée nationale populaire (ANP) et à la famille du pilote Lieutenant-Colonel Bekkouche Nasr, décédé en martyr, mercredi, dans le crash d'un avion militaire dans la wilaya d'Adrar lors d'un vol d'instruction planifié.

"Mes sincères condoléances et ma profonde compassion au commandement, aux officiers et aux membres de l'Armée nationale populaire et, à travers eux, à la famille du martyr du devoir national, le Lieutenant-Colonel Bekkouche Nasr", a écrit M. Goudjil sur sa page officielle sur les réseaux sociaux.

"Nous partageons votre tristesse, nous compatissons à votre peine et nous nous inclinons à la mémoire du héros, fils de l'Algérie, décédé en martyr un jour béni. Puisse Allah l'accueillir en Son vaste paradis et prêter patience et réconfort à ses proches", a ajouté M. Goudjil.