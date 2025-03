Algérie: 63ème anniversaire de la fête de la victoire - Diverses activités dans l'Est du pays

Constantine — Des moudjahidine et des veuves de chouhada ont été honorés, des clés de logements remises, ainsi que l'inauguration et le lancement de projets d'équipements publics et de raccordements aux réseaux de gaz et d'électricité à l'occasion de la commémoration mercredi dans les wilayas de l'Est du pays du 63ème anniversaire de la fête de la victoire (19 mars 1962).

Dans la wilaya de Constantine, les autorités locales accompagnées de membres de la famille révolutionnaire se sont rendues à la commune de Didouche Mourad où elles ont honoré au siège de la Kasma le moudjahid Hayoun Momahed avant d'inaugurer une cantine scolaire (100 repas) à l'école primaire Behouli Aziz, quatre classes d'extension à l'école de la cité Boucheham Zidane et six autres classes d'extension à l'école Boudissa Salah.

A Batna, la commune de Chemora a accueilli la commémoration de cette fête par une cérémonie de recueillement au cimetière des martyrs des autorités locales en présence de moudjahidine et de citoyens.

L'occasion a donné lieu à une cérémonie en l'honneur de moudjahidine, de veuves et de filles de chouhada à l'initiative de la direction des moudjahidine en coordination avec le bureau de wilaya de l'organisation nationale des moudjahidine outre la baptisation des noms chouhada de certains établissements dont l'unité locale de la protection civile, l'inauguration d'un groupe scolaire à Boulhilet, la remise d'ouvrages à la bibliothèque de cette même commune et le raccordement de 100 foyers du village Chouachelia au réseau de gaz naturel et d'électricité.

Dans la wilaya de Skikda, les autorités locales et la famille révolutionnaire ont présidé la mise en service du réseau de fibres optiques de l'annexe administrative du village Rakouba dans la commune d'Oued Zhour et d'un distributeur automatique de billets de banque au bureau de poste local.

Pas moins de 72 foyers de la localité de Kheneg Mayoun et 40 autres à Bouanik dans la daïra d'Ouled Attia ont été raccordés au réseau d'électricité, tandis que 158 foyers de la localité de Bouneghra ont été raccordés au réseau de gaz.

A Ouled Djellal, les autorités locales ont posé la première pierre du projet d'un CEM dans la commune de Chaïba avant de visiter le moudjahid Dahdouh Miloud et les deux veuves des chouhada Mohamed Benahmed et Cheroune M'hamad.

L'occasion a été également marquée par l'organisation d'un tournoi de natation à la piscine de proximité de Sidi Khaled et une exposition au musée du moudjahid.

Les autorités de la wilaya de Tébessa ont posé les premières pierres des projets d'un groupe scolaire et un CEM au pôle urbain Dokane du chef-lieu de wilaya avant de procéder dans la commune de Morsott à la baptisation des noms des chouhada Houam Tayeb ben Mohamed et Farès Mahmoud ben Tayeb respectivement à la polyclinique et à la bibliothèque de lecture publique.

Les autorités locales ont également effectué des visites de courtoisie à nombre de moudjahidine à leurs domiciles.

A Khenchela, le musée régional du moudjahid a abrité une exposition sur notamment le rôle de la diplomatie algérienne dans les accords d'Evian et la distinction du moudjahid Sadek Belekfif membre de l'Armée de libération nationale.

Diverses activités sportives et de jeunes ont été organisées également à la salle omnisports Bezza Laaroussi.

A Guelma, les clés de 150 logements publics locatifs ont été distribuées et certains équipements publics ont été mis en service outre la distribution par les autorités locales à des communes de 11 camions à benne tasseuse et 5 ambulances.

Un lot de matériel de sport a été aussi remis à des écoles primaires en plus de la mise en exploitation d'un forage de renforcement de l'approvisionnement en eau potable de la commune de Boumahra Ahmed et l'inauguration d'un laboratoire d'analyse de la qualité et de répression des fraudes au chef-lieu de wilaya.

A Souk Ahras, l'occasion a été marquée par la distinction du moudjahid Rezag Tahar Benali et plusieurs familles de chouhada de la région.

La direction des affaires sociales, culturelles et sportives de la commune de Sétif a organisé au musée public national d'archéologie un tournoi de jeu d'échecs et une conférence historique encadrée par des enseignants du département d'histoire de l'université Sétif-2.

Le théâtre communal Hassan Belkired a abrité dans l'après-midi un spectacle intitulé "L'heure de la victoire" produit par l'association « Ochak El Khachaba » parallèlement à l'organisation à la maison de la culture Houari Boumediene de plusieurs expositions d'arts plastiques et de photos de la révolution de libération nationale.

La commune de Berrahal dans la wilaya d'Annaba a abrité le programme de commémoration de cette fête marquée par la distinction de moudjahidine et de familles de chouhada et la tenue de plusieurs expositions sur les artisans de la glorieuse révolution de libération.

Parallèlement, plusieurs projets d'amélioration des conditions de vie des citoyens ont été lancés.