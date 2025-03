Algérie: Fête de la Victoire - Les victoires militaires et diplomatiques de la Révolution de libération au centre d'une conférence à Alger

Alger — Les victoires militaires et diplomatiques remportées par la glorieuse Révolution de libération ont été au centre d'une conférence organisée, mercredi à Alger, à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la Fête de la Victoire (19 mars 1962).

Lors de cette conférence, organisée au Forum d'El Moudjahid, l'universitaire spécialisé dans l'histoire du mouvement national, Meziane Saidi, a mis en lumière les étapes cruciales traversées par la Révolution du 1er novembre 1954, ayant allié action militaire et politique.

Le conférencier a également abordé la période suivant l'offensive du Nord-Constantinois en 1955 et le Congrès de la Soummam tenu en 1956, dont il a qualifié les recommandations de "saut qualitatif pour la Révolution", devenue plus organisée après avoir été étendue aux villes à l'effet de mobiliser les Algériens et un soutien international, ajoutant que "l'organisation rigoureuse de la Révolution algérienne a conduit à la chute de la 4e République française".

De son côté, le professeur Mohamed Lahcen Zeghidi a mis en avant, dans son intervention, les succès diplomatiques de la Révolution algérienne, qui "ont permis de mobiliser un soutien international et de sensibiliser l'opinion publique à la cause algérienne, y compris dans certains milieux français", rappelant que plus de 200 personnalités françaises avaient reconnu la légitimité de cette cause et lui avaient apporté leur appui.

Soulignant que la Révolution algérienne fut la seule à avoir porté la lutte sur le territoire ennemi, M. Zeghidi a mis en exergue les succès ayant abouti aux Accords d'Evian, lesquels ont mis fin à plus d'un siècle de colonisation, dans le respect des principes prônés par les leaders du Mouvement national, à savoir "l'unité du territoire et du peuple et l'indépendance à part entière".