Algérie: 63e anniversaire de la Fête de la Victoire, 'étape charnière' dans l'Histoire du pays victorieux

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a affirmé, mercredi à Alger, que le 63e anniversaire de la Fête de la Victoire (19 mars 1962), constituait une "étape charnière" dans l'Histoire de l'Algérie victorieuse.

S'exprimant lors d'une conférence historique dans le cadre de la célébration de la Fête de la Victoire, placée sous le thème "19 mars 1962... une victoire acquise par le sang, une gloire que nous préservons avec fidélité", organisée par le Musée national du Moudjahid, le ministre a indiqué que "ce jour représente une épopée historique triomphante qui reflète les aspirations de l'Algérie victorieuse à rester fidèle à l'engagement de l'édification par fidélité au serment des chouhada, en vue de transmettre le flambeau aux jeunes générations algériennes".

A cette occasion, M. Rebiga a qualifié cet évènement de "leçon morale et diplomatique" célébré par l'Algérie en tant qu'"étape charnière" dans l'histoire de l'Algérie victorieuse.

Le ministre a, à cet égard, appelé à "évoquer les sacrifices des aïeux qui ont voué leur vie à la patrie", ainsi que "les valeurs éternelles et les principes nobles qui ont brisé l'arrogance de la France coloniale et son mépris de l'humanité par ses crimes commis contre ceux qui ont placé la patrie avant tout, conscients que le sacrifice, la résistance et le martyre étaient le prix à payer pour notre liberté et notre souveraineté".

Il a, en outre, souligné que la Fête de la Victoire constituait également "une force ayant ouvert la voie aux négociateurs algériens à Evian pour réaffirmer leurs positions immuables sur l'unité territoriale et la souveraineté nationale, rejetant toute tentative de séparer le Nord du Sud et l'Est de l'Ouest de l'Algérie".

M. Rebiga a, également, rendu hommage à la sagesse et au génie des vaillants chefs de la Révolution, saluant leur gestion judicieuse de la bataille pour la victoire contre le colonisateur malgré les moyens rudimentaires, ainsi que leur attachement inconditionnel aux principes de l'Islam et à l'identité nationale profondément enracinée dans l'histoire".