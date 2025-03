Algérie: Les restes mortuaires du martyr Mokhtar Sayoud, retrouvés dans la grotte de Kef Bouachra à Chigara, inhumés à Mila

Mila — Les restes mortuaires du martyr Mokhtar Sayoud (1918-1959), récemment retrouvés dans la grotte de Kef Bouachra, dans la commune de Chigara, ont été inhumés mercredi dans une atmosphère de recueillement.

La cérémonie d'inhumation, organisée dans le cadre du programme de célébration du 63ème anniversaire de la Fête de la victoire, s'est déroulée au carré des martyrs du chef-lieu de la wilaya de Mila, en présence des autorités locales, civiles et militaires, de membres de la famille du chahid, d'acteurs de la société civile et de citoyens.

Une arme, des munitions et quelques objets ayant appartenu au martyr, dont des poèmes révolutionnaires écrits de sa main, retrouvés dans la grotte de Kef Bouachra à côté de sa dépouille, ont été brièvement exposés lors de l'enterrement.

Selon le directeur des moudjahidine et des ayants droit, Meftah Serbouh, les objets en question ont été retrouvés, en même temps que les ossements du chahid, par des membres d'associations de sports de montagne de Constantine et de Bejaia qui ont aussitôt fait part de leur découverte.

L'expertise effectuée par l'Institut national de criminalistique et de criminologie de la Gendarmerie nationale, à Bouchaoui (Alger) a confirmé que les ossements retrouvés sont bien ceux du martyr Mokhtar Sayoud, né en 1918 à Sidi Merouane (Mila) et mort en martyr le 27 décembre 1959 dans la grotte de Kef Bouachra encerclée, alors, par les forces coloniales françaises, a ajouté le directeur des Moudjahidine.

Le secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM), Hocine Hadef a, dans une allocution prononcée à cette occasion, rappelé "les exploits et la bravoure des hommes et des femmes qui ont fait la Révolution de novembre 1954, dont le martyr Mokhtar Sayoud qui a rejoint le maquis en 1955, et a contribué à l'organisation de ses structures de base dans la région et participé à la collecte d'armes et à leur remise aux moudjahidine.

Cet homme, "profondément croyant et patriote, a combattu l'ennemi français aux côtés de ses camarades avec courage et bravoure, laissant le souvenir d'un authentique héros", a ajouté en substance M. Hadef.

De son côté, M. Douadi Sayoud, un des fils du chahid a exprimé sa gratitude aux autorités locales et à tous ceux qui ont assisté à la cérémonie d'inhumation de la dépouille de son père, "restée, a-t-il rappelé, dans la grotte pendant plus de six décennies, pour être récupérée et enterrée à l'occasion d'un événement aussi important que la Fête de la Victoire".