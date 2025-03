Algérie: Fête de la victoire - Inauguration et lancement de projets de développement dans le Sud du pays

Ouargla — La commémoration du 63ème anniversaire de la fête de la victoire, le 19 mars, a été marquée dans les wilayas du Sud du pays par l'inauguration et le lancement de projets de développement et diverses autres activités commémoratives.

Des cérémonies de recueillement aux carrés des martyrs, avec la levée des couleurs nationales, le dépôt de gerbes de fleurs et la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des glorieux Chouhada, ont été organisées par les autorités locales, civiles et militaires, en présence de membres de la famille révolutionnaire, de notables et de citoyens.

Ces festivités ont donné lieu dans la wilaya d'Ouargla à la visite par les autorités locales d'une exposition au musée du Moudjahid, en plus de la présentation par les services des Douanes algériennes d'une communication intitulée "la diplomatie algérienne durant la glorieuse guerre de libération".

Dans la wilaya d'El-Meghaïer, il a été procédé à la mise en service de la cellule de proximité de solidarité au niveau des communes de Still et Oum-Tiour, d'un projet de raccordement au réseau électrique de 192 logements à la cité du 5 juillet, dans la commune d'Oum-Tiour, ainsi que le lancement d'un projet de réalisation d'un groupement scolaire de "Type2" et le raccordement au réseau d'électricité de 20 exploitations agricoles dans la zone d'El-Berkadjia.

Le raccordement de 150 logements au réseau de gaz naturel, le lancement d'un projet de 120 logements publics locatifs, la remise de 15 décisions d'aides à l'habitat rural et de lotissements sociaux, sont d'autres activités mises sur pied dans cette wilaya.

A El-Meniaa, l'évènement a été marqué par le lancement d'un projet de raccordement d'un groupement urbain, de la zone Ouled Zeyd, au réseau de gaz naturel, l'inauguration d'un demi-pensionnat au collège de ksar El-Gueddim, et le lancement d'une opération de boisement.

Dans la wilaya de Laghouat, l'occasion a donné lieu à la pose de la première pierre d'un projet de 140 logements publics locatifs dans la commune d'Aflou, l'inauguration de deux stades dotés de pelouse synthétique à Remilia (commune d'Oued-Morra) et la localité d'El-Maya (commune de Tadjerouna).

A Timimoune, la fête de la victoire il a été procédé à l'attribution de 80 logements publics locatifs dans la daïra d'Ougrout, l'inauguration d'une cantine scolaire à ksar Ghouzel, en sus de l'animation d'une conférence historique.

Dans la wilaya de Tamanrasset, la journée a été mise à profit pour la pose de la première pierre d'une briqueterie dans la localité de Tit (40 km Nord de Tamanrasset) d'une capacité de plus de 66.000 unités/jour. Le projet devra générer, une fois opérationnel, quelque 117 emplois.

L'entrée en service d'une limonaderie au niveau de la zone d'activités de Tamanrasset, le lancement d'une opération de plantation d'arbres d'alignement sur la route de l'Assekrem, la remise de titres de concession pour la réalisation de sept projets d'investissement, ont marqué également la célébration de la fête de la victoire.

Dans la wilaya de Béchar, la journée a donné lieu à l'inauguration d'une exposition de documents et photos mettant en exergue des épopées de la lutte armée du peuple algérien contre la présence coloniale, l'animation d'une communication ayant trait au thème de la journée, ainsi que la projection d'un film documentaire sur les accords d'Evian.

Les autorités locales et les responsables du secteur des Moudjahidine ont, à cette occasion, rendu une visite au domicile du Moudjahid Aoufi Mehdi.

Dans la wilaya d'Adrar, les festivités officielles ont eu lieu dans la daïra d'Aoulef (200 km Nord d'Adrar), où un terrain de type "Matico" et un club de jeunes ont été inaugurés, en sus de l'entrée en service d'une station services relevant de l'entreprise Naftal, dans la commune de Timegtane, relevant de la daira d'Aoulef.

Dans la wilaya de Djanet, le lycée "Ibn-Nafis", au quartier Azelouaz, a servi de cadre à une exposition de photographies et documents historiques, ainsi qu'à une conférence sur le thème, en plus de l'organisation d'une cérémonie en l'honneur des vainqueurs de différentes compétitions sportives.