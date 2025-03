Algérie: Le président de la République présente ses condoléances suite au décès en martyr du pilote Lieutenant-Colonel Bekkouche Nasr

Alger — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances à l'Armée nationale populaire (ANP) et à la famille du pilote Lieutenant-Colonel Bekkouche Nasr, décédé en martyr mercredi dans le crash d'un avion militaire dans la wilaya d'Adrar.

"Suite au décès en martyr du pilote Lieutenant-Colonel Bekkouche Nasr dans le crash d'un avion militaire de combat lors d'un vol d'instruction planifié, mercredi 19 mars 2025, près de la région d'Aoulef dans la wilaya d'Adrar en 3e Région militaire, et en cette douloureuse épreuve, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, présente ses sincères condoléances à la famille du martyr et à l'Armée nationale populaire, les assurant de sa profonde compassion et priant Allah Tout-Puissant, en ces jours bénis du mois sacré, d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", lit-on dans le message de condoléances.