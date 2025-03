Tunisie: Le Centre International d'Astronomie annonce l'impossibilité de voir le croissant de l'Aïd al-Fitr le 29 mars 2025

Le Centre International d'Astronomie a précisé aujourd'hui que l'observation du croissant de lune marquant l'entrée du mois de Chawwal et l'Aïd al-Fitr 2025, prévue pour le 29 mars, est impossible, en raison de circonstances astronomiques particulières.

Dans un communiqué officiel, le Centre a expliqué que pour les pays qui exigent une observation visuelle confirmée du croissant, la durée du mois de Ramadan devrait être de 30 jours. En conséquence, l'Aïd al-Fitr serait célébré le lundi 31 mars dans ces pays.

Cependant, une conjonction lunaire se produira le samedi 29 mars, avant le coucher du soleil. Le Centre a précisé que le coucher de la lune se fera après celui du soleil dans les régions centrales et occidentales du monde islamique. Une telle configuration conduit généralement certains pays à annoncer le début du mois de Shawwal le jour suivant. Ainsi, il n'est pas exclu que l'Aïd al-Fitr soit observé dans certains pays le dimanche 30 mars.

L'institution a souligné qu'il est scientifiquement impossible de voir le croissant de lune le samedi 29 mars, même avec les technologies les plus avancées d'observation astronomique. L'une de ces technologies est la caméra CCD (Charge-Coupled Device), capable de capturer des images du croissant même en plein jour grâce à sa haute résolution. Le Centre a indiqué que la distance entre la lune et le soleil au coucher du soleil le 29 mars sera de 1,5 degré à l'est du monde arabe, et d'environ 3 degrés à l'ouest. Ces valeurs rendent toute observation impossible, même avec cette technologie de pointe. À l'oeil nu, aucune observation confirmée du croissant n'a jamais été effectuée lorsque la distance entre la lune et le soleil était inférieure à 7,6 degrés. L'utilisation de télescopes ne permettrait pas non plus de voir le croissant à moins de 6,0 degrés.

En outre, pour illustrer l'impossibilité d'observer le croissant, le Centre a rappelé que la Terre connaîtra une éclipse solaire partielle le samedi 29 mars, qui sera visible dans certaines régions de l'ouest du monde arabe, telles que la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Une éclipse solaire est un phénomène visible à l'oeil nu qui sert de preuve supplémentaire que le croissant de lune ne pourra pas être observé à ce moment-là.

Le Centre a également mis en garde contre les témoignages erronés qui pourraient circuler le 29 mars concernant des observations fictives du croissant de lune. Il a précisé que toute déclaration à ce sujet serait une erreur manifeste, soulignant l'importance de s'appuyer sur des observations scientifiques rigoureuses.