Tunisie: Tozeur pionnière de la transition énergétique - 150 mosquées s'engagent dans la voie de la durabilité

Dans un contexte mondial marqué par l'urgence climatique, la Tunisie se positionne comme un acteur engagé dans la transition énergétique. La ville de Tozeur, oasis de savoir et de spiritualité, se distingue par la mise en oeuvre d'un projet novateur : la gestion intelligente de l'énergie au sein de ses mosquées.

Les ministères de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, ainsi que des Affaires religieuses, ont conjointement annoncé la prolongation de deux années supplémentaires du projet pilote de gestion de l'énergie dans les 150 mosquées de Tozeur. Cette décision, officialisée par la publication au Journal officiel n°24 de l'année 2025, témoigne de la volonté des autorités de pérenniser et d'amplifier les résultats positifs de cette initiative.

Un projet ambitieux et porteur d'avenir

Lancé il y a quelques années, ce projet vise à réduire la consommation énergétique des mosquées de Tozeur, tout en favorisant l'utilisation des énergies renouvelables. À ce jour, 87 mosquées ont déjà été équipées de panneaux solaires photovoltaïques, leur permettant de produire leur propre électricité. Les autres mosquées de la ville bénéficieront prochainement de cette installation, assurant ainsi une couverture totale.

Au-delà de l'installation de panneaux solaires, le projet prévoit également le remplacement des systèmes d'éclairage traditionnels par des ampoules LED, plus économes en énergie. De plus, un système de suivi et de gestion de la consommation sera mis en place dans toutes les mosquées, permettant d'optimiser l'utilisation de l'énergie et de détecter les éventuelles anomalies.

Des bénéfices multiples pour la communauté et l'environnement

Les retombées de ce projet sont multiples et significatives. Sur le plan économique, les mosquées réalisent des économies substantielles sur leurs factures d'électricité, estimées à environ 80% de la facture globale. Ces économies pourront être réinvesties dans l'amélioration des services proposés aux fidèles et dans la préservation du patrimoine religieux.

Sur le plan environnemental, la réduction de la consommation d'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables contribuent à la lutte contre le changement climatique et à la préservation des ressources naturelles. Ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de transition énergétique, qui vise à réduire la dépendance du pays aux énergies fossiles et à promouvoir un développement durable.

Un modèle inspirant pour le monde musulman

Le projet de gestion intelligente de l'énergie dans les mosquées de Tozeur constitue un modèle inspirant pour le monde musulman. Il démontre qu'il est possible de concilier tradition et modernité, spiritualité et durabilité. En encourageant l'utilisation des énergies renouvelables et en adoptant des pratiques coresponsables, les lieux de culte peuvent jouer un rôle essentiel dans la promotion d'un avenir plus durable.

L'implication de la communauté, clé du succès

La réussite de ce projet repose sur l'implication de l'ensemble de la communauté de Tozeur. Les imams, les responsables des mosquées et les fidèles sont tous appelés à s'approprier cette initiative et à adopter des comportements éco-responsables. La sensibilisation et l'éducation à l'environnement sont des éléments clés pour assurer la pérennité de ce projet et pour en faire un exemple à suivre.

Tozeur, un exemple à suivre

En conclusion, le projet de gestion intelligente de l'énergie dans les mosquées de Tozeur est une initiative exemplaire qui mérite d'être saluée et encouragée. Il témoigne de l'engagement de la Tunisie en faveur de la transition énergétique et de sa volonté de construire un avenir plus durable. Ce projet pourrait inspirer d'autres villes et d'autres pays à adopter des pratiques similaires, contribuant ainsi à la protection de l'environnement et à la promotion d'un développement harmonieux.