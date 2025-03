Algérie: Constantine - Grand élan de solidarité en faveur des démunis pendant le Ramadhan

Constantine — Actes de charité et soutien aux couches sociales défavorisées caractérisent les activités intenses de jeunes bénévoles, garçons et filles, appartenant à la Fondation "Ness El Khir" de Constantine, et mobilisés quotidiennement avec la même détermination depuis le premier jour du mois sacré au côté des bénévoles d'autres associations à caractère social et caritatif, à travers les communes de la wilaya.

En plus de leur forte et remarquable présence, durant les deux premières semaines du mois de Ramadhan, en effectuant des actions de solidarité, les équipes de "Ness El Khir" se sont illustrées cette année par l'organisation d'une louable initiative, baptisée "Maidat Errahma" dans un climat familial dans un grand restaurant implanté au lieu dit "El Mouzina", dans la commune d'El Khroub qui se transforme à l'approche de l'heure de l'Iftar, en un rendez-vous convivial pour nombre de personnes défavorisées, de passagers, de jeunes universitaires et parfois même de travailleurs issus de wilayas limitrophes.

Lamine Messai, responsable de cette Fondation, a indiqué que plus de 3.700 repas chauds ont été servis depuis le début du mois de Ramadhan, dont plus de 1.500 repas servis à table et 1.200 autres emportés.

Des repas chauds pour des personnes hospitalisées

Un groupe de jeunes bénévoles, parmi les membres de cette Fondation, se sont mobilisés depuis le début du mois sacré pour soutenir aussi des malades hospitalisés et leurs accompagnateurs dans les services d'hématologie et de pédiatrie relevant du centre hospitalo-universitaire (CHU) Dr. Benbadis sis au chef-lieu de wilaya et ceux de l'établissement public hospitalier (EPH) Mohamed Boudiaf d'El Khroub, a-t-il ajouté.

Cet élan de solidarité a permis la distribution jusqu'à présent de près de 1.000 repas chauds, soit une moyenne quotidienne évaluée entre 50 et 60 repas emportés, selon les statistiques établies par cette organisation caritative.

La solidarité ne se limite pas pour ces bénévoles à l'organisation d'El Iftar, le groupe de jeunes s'étant engagé dans une autre activité humanitaire portant préparation d'une opération de circoncision collective dédiée aux enfants de familles défavorisées, en prévision de Leilat al-Qadr (nuit du destin) coïncidant avec le 27è jour du mois de Ramadhan.

Une prise en charge totale de cette catégorie sera donc assurée, a révélé le même responsable dont la priorité sera accordée aux enfants des régions rurales reculées, a-t-il souligné.

La même Fondation procédera également à la distribution de 100 tenues vestimentaires à l'occasion de l'Aid El Fitr au profit d'enfants orphelins et ceux issus de familles démunies dans le cadre de l'initiative "Farhat El Aid", a indiqué M. Messai.

Marquant sa place depuis sa création à Constantine il y a 3 ans, la Fondation "Ness El Khir" s'emploie à la consécration du principe de professionnalisme dans l'action civile, à travers sa présence permanente sur le terrain durant toute l'année à l'occasion de diverses manifestations sociales et religieuses et sa coordination avec les différents partenaires pour aider les couches sociales les plus vulnérables.