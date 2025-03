Algérie: Former un front médiatique national pour défendre l'image du pays

Alger — Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a souligné la nécessité de former un front médiatique national mobilisant tous les moyens et programmes pour défendre l'image de l'Algérie et soutenir les causes justes dans le monde, notamment en pleine transformation des médias internationaux en "outils de propagande au service d'agendas bien spécifiques et connus".

Intervenant mercredi sur les ondes de Radio Algérie Internationale (RAI), à l'occasion du 18e anniversaire de sa création, M. Meziane a mis en exergue la "transformation des médias internationaux en instruments de propagande pour le compte d'agendas bien spécifiques", d'où la nécessité, a-t-il dit, "de former un front médiatique national pour défendre l'image de l'Algérie et les causes justes".

A ce propos, il a évoqué les "plans malveillants ayant ciblé l'Algérie ces dernières années mais qui ont été déjoués grâce à la politique judicieuse et aux orientations éclairées du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accompagnées de la prise de conscience profonde et du haut niveau des médias nationaux pour faire front uni afin de défendre la patrie, son unité et ses intérêts suprêmes".

Dans ce cadre, il a mis l'accent sur l'importance de la formation d'un "front médiatique national mobilisant tous les moyens et programmes nécessaires pour une domination régionale et continentale afin de défendre la vérité et les causes justes, précisant, toutefois, que cela ne sera pas facile face aux médias internationaux hostiles, dotés de ressources importantes et soutenus par un système international guidé par les intérêts et les alliances".

M. Meziane s'est dit convaincu que les médias nationaux "disposent de capacités humaines et de compétences de haut niveau qui bénéficieront du soutien, de l'accompagnement, de l'organisation et de la formation en vue de les aider à évoluer et à améliorer leur performance", relevant que cela se fera "avec la participation de l'ensemble des responsables des institutions médiatiques nationales".

A cette occasion, le ministre de la Communication a rappelé le rôle joué par les médias nationaux et les sacrifices incommensurables consentis pour préserver le legs des chouhada, assurant que "l'Etat, avec toutes ses institutions, se tient aux côtés des médias nationaux lorsqu'il s'agit de l'image de l'Algérie et de ses positions honorables et ne ménagera aucun effort pour renforcer leur présence dans le monde entier, en activant le rôle de la diplomatie médiatique".

Evoquant les défis actuels, M. Meziane a mis en exergue l'importance de "préserver la crédibilité dont jouit la presse algérienne sur la scène internationale", rappelant qu'elle "n'a jamais dévié des positions de l'Etat algérien et a toujours plaidé en faveur des causes justes, s'érigeant en tribune ouverte aux voix intègres et honnêtes".

Il a, en outre, mis en avant son rôle prépondérant dans la "lutte contre le flot massif de fake news relayées par une presse aux ordres au milieu de l'indifférence des instances internationales face aux violations perpétrées à l'encontre des peuples opprimés, notamment les Palestiniens et les Sahraouis".

Pour faire face aux différents défis, le ministre a mis en avant l'importance de s'organiser, de mettre de l'ordre et de bien investir dans les instances constitutionnelles créées sur décision du président de la République, en vue de protéger les journalistes et la profession des intrus.

Dans le même contexte, M. Meziane a abordé le rôle des médias publics qui "œuvrent sans relâche à honorer l'image de l'Algérie dans les différents fora et évènements internationaux", dont Radio Algérie Internationale.