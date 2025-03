Algérie: Réunion du gouvernement - Plusieurs secteurs à l'ordre du jour

Alger — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen de textes de lois et des communications relatives aux secteurs de la numérisation, de la jeunesse, de la santé et de l'agriculture, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 19 mars 2025, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen d'un avant-projet de loi fixant les règles générales relatives aux services et transactions électroniques et à l'identification électronique.

Ce projet de loi vise à améliorer le cadre juridique relatif à la certification électronique, permettant ainsi la mise en place d'un environnement numérique fiable garantissant l'utilisation sécurisée des services numériques et le renforcement de la souveraineté numérique nationale.

Par ailleurs, le Gouvernement a entendu une communication sur les préparatifs du projet de lancement des réseaux mobiles de la 5G, qui constitue un levier clé du développement économique et industriel en Algérie, améliorant l'accès aux services publics numériques et contribuant à la transformation numérique.

Le Gouvernement a, également, entendu une communication sur l'évaluation du Plan national de la jeunesse (2020-2024) et les défis rencontrés, ainsi que les perspectives d'élaboration du nouveau Plan national de la jeunesse pour la période 2025-2029 dans le cadre d'une approche participative et multisectorielle visant à promouvoir une politique publique orientée vers la jeunesse, en exécution des orientations de Monsieur le Président de la République.

En outre, et dans le cadre du suivi de l'exécution des engagements de Monsieur le Président relatifs à la création d'hôpitaux d'urgence et l'amélioration des structures d'accueil des cas d'urgence, le Gouvernement a entendu une communication sur la réorganisation des services d'urgence visant à améliorer la qualité des services de santé et à garantir la prise en charge des patients dans les meilleures conditions.

Le Gouvernement a également examiné les progrès réalisés dans la réalisation et l'équipement de différentes structures de santé de qualité, décidées afin d'assurer l'extension de la couverture sanitaire de qualité à travers le pays.

Enfin, et dans le cadre du suivi de lutte contre les criquets, le Gouvernement a entendu une communication sur la situation de la propagation des criquets dans certaines régions frontalières du sud du pays et les mesures prises pour mettre en oeuvre rapidement et efficacement le dispositif de prévention et de lutte contre ce phénomène, à travers la mobilisation de tous les secteurs concernés en coopération avec les pays voisins concernés".