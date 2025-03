Cote d'Ivoire: Secteur minier - Les entreprises chinoises invitées à renforcer leur engagement envers les communautés locales

Le directeur général de Guanxi Management, Geraud Randolphe Kichiedou, a invité les entreprises chinoises du secteur minier à prendre en compte les besoins des communautés locales, dans le cadre de leur intégration dans l'économie ivoirienne.

Lors de la 4e édition du dîner d'affaires sino-ivoirien du nouvel An chinois, organisée le vendredi 14 mars 2025, à l'hôtel Famille mondiale sis à Abidjan-Cocody, Geraud Randolphe Kichiedou a souligné que l'implication des entreprises chinoises dans le secteur minier ivoirien représente une opportunité de développement. Mais elle doit s'accompagner d'un engagement fort envers les communautés locales.

« Au-delà de l'exploitation des ressources, il est essentiel d'insister sur les enjeux de gouvernance, de réglementation et de responsabilité sociétale. L'intégration des entreprises chinoises dans l'économie ivoirienne doit se faire dans une démarche inclusive, avec une meilleure prise en compte des besoins des communautés locales et un engagement fort en matière de transfert de technologies et de formation des compétences locales », a déclaré le directeur général, Geraud Randolphe Kichiedou, par ailleurs directeur Afrique du Comité économique Chine-Afrique de coopération et de développement dans la provine de Shandong (Chine).

Il a rappelé que depuis dix ans, la structure Guanxi Management s'impose comme un acteur clé dans l'accompagnement des entreprises chinoises et ivoiriennes dans leur quête de partenariats économiques et commerciaux solides. « Nous croyons fermement que la réussite des investissements chinois en Côte d'Ivoire repose sur une approche collaborative, fondée sur le respect mutuel et le bénéfice partagé », a expliqué Géraud Randolphe Kichiedou.

Placé sur le thème « Investissements miniers chinois en Côte d'Ivoire : gouvernance, réglementation, responsabilité sociale et valeur ajoutée pour l'économie ivoirienne », la 4e édition de la célébration du nouvel An chinois initié par Guanxi Management en collaboration avec Eacham (Chambre de commerce et d'industrie euro-américaine), a rassemblé des acteurs majeurs du secteur minier, des représentants du gouvernement, des investisseurs et des organisations professionnelles.

Au cours du panel, les intervenants ont mis en avant le potentiel minier ivoirien et les défis à relever pour une meilleure valorisation des ressources naturelles.

Le conseiller technique au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Arnaud Kouassi, a insisté sur la nécessité de mettre en relation les investisseurs chinois et les acteurs locaux.

Quant à la question de la réglementation minière, elle a été abordée par la présidente de Women Mining Côte d'Ivoire, Blanche Djetouan, qui a insisté sur la nécessité de vulgariser les textes législatifs auprès des investisseurs étrangers. « Il est crucial que les entreprises chinoises comprennent les règles en vigueur et sachent quelles démarches entreprendre pour s'implanter durablement en Côte d'Ivoire. Nous devons aussi renforcer les collaborations technologiques entre entreprises ivoiriennes et chinoises », a-t-elle souhaité.

Pour sa part, le fondateur de l'Association du Hunan de Côte d'Ivoire, He Shunzhi, a encouragé les entreprises minières chinoises à maximiser l'impact social de leurs investissements en vue de contribuer au développement durable local.

Dans cette même dynamique, le directeur général des Mines, Sylvain Adopo, a souligné que l'Intelligence artificielle pourrait jouer un rôle clé dans l'amélioration des compétences et l'optimisation des recherches géologiques. « Nous devons exploiter toutes les innovations disponibles pour moderniser notre approche du secteur minier », a-t-il déclaré.

En 2023, le secteur minier représentait environ 5 % du Pib ivoirien, avec une production de 41 tonnes d'or et des réserves en bauxite et en nickel en pleine exploitation.