Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Quelles suites diplomatiques après la rencontre Félix Tshisekedi-Paul Kagame de Doha?

Dans l'Est de la RDC, il n'y a pas de cessez-le-feu comme certains avaient pu l'espérer après la rencontre surprise entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha mardi 18 mars. Les deux présidents ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu dans l'est de la RDC, prôné par le sommet EAC-SADC de Dar Es Salam le 8 février dernier. Un cessez-le-feu dont les contours sont toujours à dessiner.

Beaucoup reste à construire, d"abord, la confiance entre Kinshasa et Kigali. Une confiance fragile, que l'émir du Qatar tente de renforcer en maintenant un dialogue régulier entre les deux parties. Ensuite, il y a l'appui à la mise de ce qu'on peut désormais appelé « le processus de Dar es Salam ». Pourquoi ce nom ?

Parce que c'est dans la capitale tanzanienne que, le 8 février dernier, les chefs d'État de la SADC (Communauté de développement de l'Afrique australe) et de l'EAC (Communauté d'Afrique de l'Est) ont annoncé la fusion des processus de Nairobi et de Luanda. L'objectif est d'unifier les efforts régionaux pour pacifier l'Est de la RDC.

La fusion des processus encore dans les limbes

Mais la fusion reste à formaliser. D'ici au 31 mars, le président en exercice de la SADC, Emmerson Mnangagwa, et celui de l'EAC, William Ruto, doivent se rencontrer pour entériner cette fusion. Ils doivent aussi échanger avec les trois facilitateurs désignés pour accélérer le dialogue politique : Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya ; Olusegun Obasanjo, ex-président du Nigeria ; Haile-mariam Desalegn, ancien Premier ministre éthiopien.

Leur mission est de faciliter les discussions entre Kinshasa et Kigali, mais aussi avec les groupes armés actifs dans l'Est congolais. Le 17 février dernier, les ministres des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC ont proposé une feuille de route qui donne 30 jours aux parties prenantes pour asseoir un véritable cessez-le-feu, avec des engagements concrets et un mécanisme de suivi sur le terrain.