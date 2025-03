Madagascar: IELTS du British Council - Une Porte d'Accès aux Opportunités Internationales au pays

À mesure que le monde devient de plus en plus interconnecté, la maîtrise de l'anglais est devenue une compétence essentielle pour les étudiants et les professionnels cherchant des opportunités à l'échelle mondiale. À Madagascar, le système international de test de la langue anglaise (IELTS) est devenu une certification clé pour ceux qui souhaitent étudier, travailler ou immigrer à l'étranger.

L'Importance Croissante de l'IELTS à Madagascar

L'IELTS du British Council est reconnu mondialement comme une mesure standard de la maîtrise de l'anglais. Au fil des années, il a gagné une importance considérable à Madagascar, notamment parmi les étudiants aspirant à étudier dans des pays anglophones comme le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et les États-Unis. De nombreuses universités et agences d'immigration exigent un score IELTS dans le cadre de leur processus d'admission ou de demande de visa.

La Route à Suivre

À mesure que Madagascar continue de s'ouvrir à la mondialisation, la maîtrise de l'anglais jouera un rôle clé dans la construction de l'avenir de ses étudiants et de sa main-d'oeuvre. L'expansion des centres de test IELTS, l'augmentation de la sensibilisation à l'examen et la mise à disposition de ressources de préparation seront des étapes cruciales pour garantir que les candidats malgaches puissent rivaliser sur la scène mondiale.

Pour ceux qui souhaitent passer l'IELTS, une préparation anticipée et la familiarisation avec le format de l'examen sont essentielles. Que ce soit pour des fins académiques, une évolution de carrière ou l'immigration, l'IELTS reste un outil précieux pour débloquer des opportunités internationales pour les individus à Madagascar. Le British Council offre des matériaux de préparation tels qu'IELTS Ready Premium gratuitement à ceux qui se sont inscrits pour passer l'examen.

IELTS du British Council au StudyDas Higher Studies Abroad Fair 2025

Le StudyDas Higher Studies Abroad Fair 2025 est une excellente occasion pour les étudiants et les parents d'en apprendre davantage sur l'IELTS du British Council ainsi que sur les options disponibles pour étudier à l'étranger. L'événement de se tiendra demin à l'Hôtel Ibis Ankorondrano, Madagascar, du 21 au 22 mars. Les portes seront ouvertes de 09h00 à 16h30. L'équipe IELTS du British Council sera présente pour fournir des informations à toute personne intéressée par l'IELTS. Pour toutes les demandes de renseignements et d'inscriptions, veuillez contacter le partenaire, StudyDas au Tél : +261 34 98 295 29 ou email address suivant sur salut@studydas.com

Le salon est ouvert aux étudiants en licence et en master, ainsi qu'aux parents et autres candidats potentiels souhaitant explorer les opportunités d'enseignement supérieur à l'étranger. Les participants auront l'occasion d'interagir avec des représentants éducatifs, de recueillir des informations précieuses et de se rapprocher de la réalisation de leurs aspirations académiques et professionnelles.

Le British Council à Maurice propose l'IELTS à Antananarivo, Madagascar. Cinq sessions sont organisées chaque année au centre d'inscription IELTS du English Teaching Program (ETP), situé au 22 Rue Rainitovo Antsahavola, Antananarivo.

Ils ont récemment lancé des examens sur ordinateur dans le pays, permettant aux candidats de passer l'examen sur un ordinateur. Leur partenaire, le English Teaching Program, propose des tests de familiarisation gratuits pour aider les candidats à se familiariser avec le format sur ordinateur avant l'examen réel.