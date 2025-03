Tunisie: L'Office des Céréales investit 6 millions de dinars dans la digitalisation de la collecte des céréales

L'Office des Céréales consacrera un investissement de 6 millions de dinars (MD) pour la digitalisation de l'opération de collecte, afin de faciliter la connexion entre l'Office et ses quelque 200 centres de collecte, a annoncé Salwa Ben Hadid Zouari, Présidente Directrice Générale de l'Office des Céréales.

La digitalisation de cette opération s'inscrit dans le cadre du programme ambitieux de modernisation de la filière céréalière tunisienne. Ce projet vise à améliorer l'efficacité de la collecte et à renforcer la gestion des données, selon la responsable qui s'exprimait lors d'une interview accordée à l'agence TAP.

La modernisation comprend également la réhabilitation des centres de collecte. À ce propos, Ben Hadid Zouari a rappelé la récente mesure gouvernementale, qui a ajouté un nouvel article à l'arrêté conjoint du 21 juin 2023, signé par les ministres de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, de l'Économie et de la Planification, et du Commerce et du Développement des Exportations. Cet article prolonge de deux à cinq ans le délai accordé aux centres de collecte pour se conformer aux nouvelles normes prévues dans le cahier des charges de l'activité de collecte des céréales.

Cette extension de délai permettra aux centres de collecte de réhabiliter leurs installations et de respecter les conditions exigées par la réglementation, garantissant ainsi leur fonctionnement conforme aux textes législatifs et contractuels. Après l'expiration du délai de cinq ans, toute non-conformité entraînera l'arrêt de l'activité du centre concerné, sur décision du ministre de l'Agriculture, suite à un rapport des autorités compétentes de l'Office des Céréales.

Parallèlement, l'Office prévoit l'acquisition de 60 nouveaux wagons, pour lesquels un appel d'offres sera lancé prochainement. Il envisage également la réhabilitation des embranchements ferroviaires des silos de Radés, Bizerte, Gabès et Bir El Kassâa, pour un montant total de 5,37 millions de dinars, soit environ 1,6 million d'euros.

L'Office des Céréales a également prévu la création d'une unité de tararage, avec un investissement de 12,361 millions de dinars (environ 4 millions de dollars), incluant une chambre frigorifique. Cette unité jouera un rôle crucial dans les préparatifs de la saison des semis, a précisé la responsable.

Dans un autre registre, l'Office des Céréales mène actuellement une étude approfondie sur la consommation de céréales en Tunisie, afin d'évaluer les besoins réels du pays en la matière.

Le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec le ministère du Commerce, programme également la numérisation complète de la filière céréalière, de la production à la consommation, avec un investissement estimé à 2,5 millions de dollars.

Un recensement général agricole est par ailleurs en cours pour collecter des données précises, permettant ainsi de mieux orienter les projets de développement agricoles. La mise à jour de la carte agricole du pays est également une priorité, afin d'identifier les zones les plus adaptées à la culture des céréales, particulièrement face aux enjeux liés aux changements climatiques.

Ben Hadid Zouari a souligné l'importance de renforcer la recherche scientifique pour développer des variétés de céréales adaptées au climat tunisien, capables de résister au stress hydrique, afin d'améliorer la productivité et la production. À cet égard, un partenariat pourrait être envisagé avec la Russie et l'Institut National de Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT) pour la création de semences plus résistantes à la sécheresse.

Enfin, la responsable a évoqué la nécessité d'encourager les grandes cultures, en soutenant les agriculteurs, notamment en réévaluant les superficies allouées aux grandes cultures, qui ont diminué de 1 400 hectares à 1 000 hectares actuellement.